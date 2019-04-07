حمدان بن محمد يشهد انطلاقة «ختامي المرموم»

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم Ⅶ دبي-البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، انطلاقة مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربية الأصيلة «ختامي المرموم»، وذلك من خلال تحديات سن الحقاقا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت في الفترة المسائية لـ 15 شوطاً لمسافة 4 كلم، وحصل الفائزون بصدارتها على سيارات «شيفروليه بليزر»، بينما نال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

وحصدت «وغى» بشعار سلطان سعيد إبراهيم، صدارة الشوط الرئيس للحقاقا البكار المفتوح، في زمن 5:49:05 دقائق، وكان التميز من نصيب شعار راشد محمد العامري، الذي قدم «طلوع» على رأس الحقاقا الجعدان في الشوط الرئيس الثاني، مسجلاً 5:50:2 دقائق، وكانت «علاج» المملوكة لعلي سالمين النعيمي، هي صاحبة ناموس الشوط الثالث للحقاقا البكار المفتوح، في 5:46:5 دقائق. كان الحسم في الشوط الرابع للحقاقا الجعدان المفتوح، من نصيب محمد المنصوري، الذي قدم «معزز» على الصدارة، بزمن 5:44:8 دقائق، وكان هو التوقيت الأفضل، والذي سجله أيضاً «غياث» لعبد الله المحرمي، في الشوط السادس للحقاقا الجعدان المفتوح.

وحققت «عوايد» لحمود المحاربي، صدارة الشوط السابع للبكار مفتوح، في زمن 5:47:5 دقائق، ونال «الوسمي» لكردوس الدودة سالمين، لقب الشوط الثامن للجعدان مفتوح في 5:51:3 دقائق، وحققت «تحية» لعوض البلوشي، لقب الشوط التاسع للبكار مفتوح في 5:48:4 دقائق، ونال «الزفين» لمالكه عبد الله الهشامي، لقب الشوط العاشر للجعدان مفتوح، في زمن 5:51:4 دقائق، وحققت «شواهين» لمحمد المري، صدارة الشوط 11 للبكار مفتوح، في 5:53:7 دقائق.

ونال «شاهين» لقب الشوط 12 في الجعدان مفتوح، مهدياً الفوز لمحمد المنصوري، في 5:50:1 دقائق، وحققت «الحذرة» لمالكها مسفر حزام الدوسري، لقب الشوط 13 للبكار مفتوح في 5:48:0 دقائق، وظفر «أدهم» بلقب الشوط 14 للجعدان مفتوح، مهدياً الفوز لسعيد راشد العويسي في 5:49:9 دقائق، واختتمت «مكيدة» اليوم الأول، بتصدرها الشوط 15 للبكار مفتوح، في 5:51:1 دقائق، مهدية الفوز لمحمد سالم الجربوعي.

شهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقا، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وتمكنت «تراحيب» لعبد الله بالنقيطه، من حصد صدارة أول الأشواط للحقاقا البكار المفتوح، في 5:52:1 دقائق، وسجلت سلالة الشبابي حضورها القوي من خلال الشوط الثاني للحقاقا الجعدان المفتوح، والذي قدم من خلاله سعيد الدحبه قنازل العامري «الشبابي» على الصدارة، بزمن 5:49:1 دقائق، وكان التوقيع الثالث في شوط الحقاقا البكار المفتوح من نصيب «الشايبة» لمبارك العثه العامري، ووصلت لخط النهاية في 5:50:9 دقائق، وغادر «مغادر» لعبد الله العمري بناموس رابع الأشواط للحقاقا الجعدان المفتوح، في 5:49:6 دقائق.

وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية لـ«عناد» لعبد العزيز سلطان الكتبي، وحسم صدارة الشوط الثامن للحقاقا الجعدان المفتوح، في 5:47:4 دقائق.

صدارة

ونجحت «ريتاج» لمحمد سهيل نخيرات العامري، في تصدر الشوط التاسع للبكار مفتوح، تصدر «ملبي» لحمدان الوهيبي، الشوط العاشر للجعدان مفتوح، وحققت «نوف» لمحمد المالكي لقب الشوط 11 للبكار مفتوح، واعتلى «الهلالي» لراشد علي الغيلاني، صدارة الشوط 12 للجعدان مفتوح، وظفرت «الفاتنة» لحمود سعيد الحارثي بلقب الشوط 13 للبكار مفتوح،وسحب «الجذاب» المركز الأول لصالحه في الشوط 14 للجعدان المفتوح، مهدياً الفوز لمالكه سالم علي حمود المالكي،، وحققت «جدال» لأحمد عبد الله العامري، لقب الشوط 15 للبكار مفتوح، ، وانتصرت «منصورة» لأحمد الطير العامري، في الشوط 16 للبكار مفتوح، ونال «مصيح» لحمد محمد سهيل العامري، لقب الشوط 17 للجعدان مفتوح، ، واعتلت «فيافي» لحمود علي الوهيبي صدارة الشوط 18 للبكار مفتوح، فيما حقق «شمردل» لمحمد السويدي الدرعي لقب الشوط 19 للجعدان مفتوح، وحققت «الياسات» لعبد الله علي بخيت المسافري، صدارة الشوط العشرين للبكار مفتوح، ولبى «لبيب» نداء الفوز في الشوط 21 ، مهدياً الناموس لمالكه محمد سهيل العامري، ونالت «الهام» لعمر خلفان علي الرفيسه الكتبي، صدارة الشوط 22 للبكار مفتوح.موعد

وظهر «ما يهاب» في الموعد، مهدياً الفوز في الشوط 23 للجعدان مفتوح، لمالكه سيف معيوف الدرعي،وحققت «العزوم» لمبارك محمد المهيري لقب الشوط 24 للبكار مفتوح، واعتلى «شاهين» لمحمد عبد الله ناصر العمري، صدارة الشوط 25 للجعدان مفتوح، ونالت «فتون» لعبد الله عبيد الكتبي، لقب الشوط 26 للبكار مفتوح، فيما حقق «شمردل» لهلال السعدي، لقب الشوط 27 للجعدان مفتوح، ونالت «مياسة» لأحمد محمود الوهيبي، صدارة الشوط 28 للبكار مفتوح،وحلقت «شواهين» لخليل سالم المري، بلقب الشوط 29 للبكار مفتوح، واختتم «شمعدان» لعبيد خادم الرميثي، انتصارات الفترة الصباحية في الشوط 30 للجعدان مفتوح.

منافسة مثيرة لهجن القبائل على رموز الحقاقا اليوم

يترقب مُلاك الهجن من أبناء القبائل في الإمارات ودول مجلس التعاون اليوم، المنافسة القوية في الفترة المسائية في تحديات الرموز في سن الحقاقا ضمن مهرجان ختامي المرموم، ويشتمل برنامج السباق على 4 رموز، كأس وبندقية للأشواط المفتوحة، ومثلهما لأشواط الإنتاج، بينما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز على جوائز نقدية قيمة.

وينال الفائز بكل كأس نصف مليون درهم فيما ينال الفائز بالبندقية 400 ألف درهم وتتفاوت الجوائز النقدية لأصحاب المركز من الثاني للخامس ابتداءً من 250 ألف درهم حتى 50 ألف درهم في شوطي الكأس ومن 200 ألف درهم حتى 30 ألف درهم في شوطي البندقية.

ويتضمن اليوم الثاني للمهرجان 35 شوطاً بواقع 20 في الفترة الصباحية و15 في المسائية وخصصت 26 سيارة للفائزين الأوائل في 26 شوطاً ومنها 11 في المساء و15 في الصباح بالإضافة لجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للعاشر كما خصصت جوائز نقدية للأوائل في 5 أشواط للفترة الصباحية.

11 شوطاً

وتشهد الفترة المسائية إقامة 11 شوطاً مفتوحاً ينال أصحاب المراكز الأولى فيها سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بينما يحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وفي المقابل سيكون التنافس قوياً في الفترة الصباحية بين الهجن من إنتاج أبناء القبائل وذلك من خلال 20 شوطاً، ورصدت سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر» لأصحاب المركز الأول في 15 شوطاً، بينما ستكون الأشواط الخمسة الأخيرة نقدية بالكامل، وينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية قيمة.

هجن العاصفة تعلن عن تسعيرة سن الحقاقا

أعلنت مؤسسة هجن العاصفة عن تسعيرتها للمطايا في سن الحقاقا المشاركة في مهرجان ختامي المرموم للهجن العربية الأصيلة، وحددت التسعيرة مبلغ مليوني درهم لأصحاب المراكز من الأول إلى الثالث و1.5 مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر في أشواط الرموز للحقاقا البكار الإنتاج والمفتوح، أما بالنسبة لأشواط الرموز للحقاقا الجعدان الإنتاج والمفتوح فقد حددت التسعيرة مبلغ 1.5 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، ومليون درهم للمراكز من الرابع حتى العاشر وحددت التسعيرة بالنسبة لأشواط الحقاقا «السيارات» مبلغ مليون ومائتي ألف درهم للبكار، ومليون درهم للجعدان، أما بالنسبة لأشواط «الحقاقا» النقدية فقد حددت التسعيرة مليون درهم للأبكار و800 ألف درهم للجعدان. دبي - البيان الرياضي

35 مطية في مزاد مختبر الجزيرة

يقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان ختامي المرموم، مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية، والذي سيتم من خلاله طرح 35 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم الأصالة، مثل الزمول المملوكة للشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وزمول الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وزمول الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان، بالإضافة إلى زمول المختبر سويحان، وعدد من عيال الزمول المملوكة للجماعة، كما سيتم من خلال المزاد طرح عدد من عيال زمول مؤسسة هجن العاصفة الشهيرة «الشبابي»، «عالي» و«الفارس». دبي - البيان الرياضي