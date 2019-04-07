انطلاقة مونديال رماية الأطباق للسيدات اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق في الثامنة من صباح اليوم منافسات بطولة كأس العالم لرماية الأطباق العين 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2019 بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، حيث من المقرر أن يقص شريط البطولة اليوم منتخبات السيدات المشاركات في بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، بعد أن اكتمل عقدهن في هذا الحدث العالمي بـ 526 رامياً ورامية يمثلن 71 دولة.

يذكر أن، لكل مسابقة من مسابقات الرجال أو السيدات في هذه البطولة بطاقتي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020. ويمثل منتخب الإمارات في البطولة: فاطمة محمد وياسمين تهلك، كما سيبدأ الرجال مشوارهم برماية التراب غداً ويمثلنا في البطولة: حمد بن مجرن الكندي، وظاهر حمد العرياني، ويحيى سهيل المهيري.