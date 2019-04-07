الإمارات تشارك في اجتماعات الأولمبية الخليجية

المصدر: دبي - وام

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ 31 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، واجتماع المكتب التنفيذي في نسخته الـ 88، وكذلك الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي مع رؤساء وممثلي اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية الخليجية، التي تنطلق اليوم بالعاصمة العمانية مسقط وتستمر ثلاثة أيام. يرأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وعضوية صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية للجنة.

ويشهد اجتماع المكتب التنفيذي العديد من النقاشات والقرارات التي تصب في مصلحة وتطوير الرياضة الخليجية، كما سيتناول الاجتماع النقاش مع أمين عام الأولمبية الأردنية ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وممثلي الألعاب الآسيوية والألعاب الآسيوية الشاطئية.