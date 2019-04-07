تفاصيل حفل إنجازات «هيئة الرياضة» الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حددت اللجنة العليا المنظمة لحفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية الثالث عشر خلال اجتماعها الأخير أول من أمس، الذي أقيم برئاسة عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، عن موعد الحفل الذي سيقام بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة شؤون الرئاسة.

وأفادت اللجنة بأنه سيتم الإعلان عن الموعد وتفاصيل الحفل خلال مؤتمر صحفي سيقام صباح بعد غد في مقر الهيئة.