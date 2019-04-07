الإمارات تتأهل إلى كأس العالم لهوكي الجليد

المصدر: وام

تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم لهوكي الجليد "المستوى الثالث"، وذلك عقب تصدره التصفيات التي أقيمت في أبوظبي واختتمت منافساتها اليوم برصيد 12 نقطة.

وجاء تأهل منتخب الإمارات عن جدارة بعد فوزه في 4 مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما لم تؤثر خسارته المباراة الأخيرة اليوم أمام قيرغيزستان على تأهله بسبب إلغاء نتائج الأخير في التصفيات من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب مخالفته لوائح تسجيل اللاعبين.

وشارك في التصفيات، إلى جانب منتخب الإمارات، منتخبات الكويت وهونج كونج وتايلاند وقيرغيستان والبوسنة والهرسك.