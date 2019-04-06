حمدان بن محمد يقود "أف ثري" لحصد لقب الألعاب الحكومية للمرة الثانية

المصدر: وام

قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق "F3" إلى الاحتفاظ بلقب الألعاب الحكومية للمرة الثانية، التي اختتمت اليوم في دبي بعد أربعة أيام من المنافسات المثيرة.

وتبرع فريقي "F3 " للسيدات والرجال بقيمة الجائزة البالغة مليوني درهم للأعمال الخيرية.

وفاز فريق "F3 " بلقب الرجال بعدما تغلب على الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية لاجتياز تحدي البارجة، حيث حل فريق شرطة أبوظبي في المركز الثاني، وفريق شرطة دبي في المركز الثالث.

وتوّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً سموه أن مبادرة الألعاب الحكومية عكست نموذجا مميزا للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد.. وبهذه الروح والتكاتف فإننا سنصل إلى أهدافنا وتطلعاتنا الريادية.

يذكر أن تحدي الرجال قد فاق تحدي السيدات من حيث صعوبته، حيث كان الزمن المتاح لتحدي السيدات ساعة كاملة في حين بلغ الزمن المتاح للرجال 45 دقيقة، إلى جانب إضافة أوزان وتحديات أكثر لفرق الرجال لزيادة الحماس والإثارة والتحدي بين مختلف الفرق.

من جانبها، توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، فريق "F3" النسائي بلقب فئة السيدات، إلى جانب فريق هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، ومطارات دبي في المركز الثالث.

وتقدم عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بخالص التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لفوز فريق "F3" للسيدات والرجال بلقب البطولة للعام 2019، كما توجه بالتهنئة لأصحاب المركزين الثاني والثالث، وإلى جميع الفرق التي شاركت في النسخة الثانية من بطولة الألعاب الحكومية وساهمت في إنجاحها.

وتضمن تحدي البارجة تسلق منحدر على ارتفاع 4 أمتار، والسباحة والجري لمسافات طويلة مع الأثقال وعبور مسار انزلاقي، وغيرها من العوائق الأخرى.. وشاركت في هذه الجولة 6 فرق للسيدات ومثلها للرجال.

وتمكن فريق "F3" بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من تجاوز هذا التحدي في زمن 24 دقيقة و07 ثواني، متفوقا على فريق شرطة أبوظبي الذي حل ثانيا بزمن 24 دقيقة و57 ثانية، وفريق شرطة دبي صاحب المركز الثالث والذي أنهى التحدي بزمن 28 دقيقة و15 ثانية.

كما حذا فريق "F3" النسائي حذو فريق الرجال وتمكن من إنجاز تحدي البارجة في زمن وقدره 21 دقيقة و55 ثانية، تلاه فريقي هيئة كهرباء ومياه دبي بزمن 47 دقيقة و10 ثواني في المركز الثاني ومطارات دبي في الثالث.

وحصل أصحاب المركز الأول من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق، وأصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، بينما حصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.

ويقوم المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتنظيم الألعاب الحكومية بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وتحظى بدعم مجموعة من الرعاة تتضمن "هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي من كل من "المشروعات التجارية ودو وإكس دبي ومطعم سولت وماي دبي".