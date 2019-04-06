سباق كأس رئيس الدولة للمحامل الشراعية غداً

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

برعاية وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، ينظم النادي غداً سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً في مياه الخليج العربي، بمشاركة متوقعة لنحو ثمانين محملا مسجلة على متنها نحو ألف و600 بحار ونوخذة، يتوج الفائزون منهم في منصة التتويج في القرية التراثية بكاسر الأمواج قبالة كورنيش أبوظبي الذي شهد أمس الجمعة عرضا بحريا للمحامل التراثية.

وأوضح أحمد مانع المهيري رئيس قسم السباقات البحرية أن أيام التسجيل شهدت إقبالا كبيرا من جانب البحارة، حيث بلغ عدد المحامل المشاركة نحو ثمانين محملا على متنها نحو ألف و600 بحار ونوخذة من جميع أنحاء الدولة سيخوضون تحديا حقيقيا لاجتياز مسافة السباق التي تبلغ عشرين ميلا بحريا.

مبينا أنه سبق السباق أمس الجمعة عرض بحري للمحامل التراثية قبالة منصة التتويج في القرية التراثية التي ستحتضن السوق المجتمعي المقام على هامش السباق لمدة ثلاثة أيام، مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات والشروط من أهم أسباب نجاح السباق الذي يحرص النادي على إتمامه بأعلى درجات السلامة للجميع، إذ يقوم من أجل ذلك بالعمل والتعاون مع عدة جهات من بينها مركز الأرصاد الجوية والشرطة البحرية وخفر السواحل وغيرها.

ونوه المهيري إلى أن السباق يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الرئيسي للرياضات التراثية، وقال: نحن نقتدي بتوجيهات سموه السامية بضرورة المحافظة على الرياضات البحرية والسباقات، ونسعى لترسيخ تقاليدها في نفوس الأجيال الجديدة وتعريفها بأنواع التراث الوطني للمحافظة على الهوية الوطنية.