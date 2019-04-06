«دبي ريسينغ» جاهزة لتغطية الكرنفال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شرعت قناة دبي ريسينغ منذ فترة على وضع البرنامج المدروس بعناية لتغطية الكرنفال الأغلى للمهرجان الختامي للهجن في درة المضامير في المرموم بدبي.

والذي سوف ينطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 18 الجاري، ويعد بمثابة مسك الختام لموسم حافل بالسباقات والتحديات. وتعتمد برمجة دبي ريسينغ على تغطية جميع السباقات التي ستقام في فترتي الصباح والمساء والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، ثم الأحداث المرافقة لتلك السباقات.

جاهزية

وأكد عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية جاهزية قناة دبي ريسينغ على نقل فعاليات الحدث التراثي المهم المهرجان الختامي لموسم سباقات الهجن في المرموم، وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات الحديثة في النقل المباشر للسباقات.

وأشار إلى أن الخبرة الطويلة التي تمتاز بها كوادر مؤسسة دبي للإعلام قادرة على التفوق على نفسها في مختلف الأحداث الكبرى التي تقام على أرض الإمارات ودبي على وجه الخصوص.

تميز

وقال بعد انتهاء كأس دبي العالمي للخيول سوف تتجه الأنظار إلى درة مضامير الهجن في المرموم، وسوف نواصل التميز والتألق بنفس الهمة والنشاط، خاصة أن كوادرنا وكل في مجال تخصصه له الخبرات التراكمية التي تساعد على أداء المطلوب منه بكل مهنية.

كرنفال

وأوضح: أن مهرجان الهجن لا يعد فقط سباقاً للهجن فحسب بل إنه كرنفال بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وإن هذا الحدث له عشاقه ومحبوه الذين يأتون خصيصاً ومن خارج الحدود لمتابعة فعالياته، ولهذا يهمنا أن نظهر في أبهى صورة من خلال تغطية كل شاردة وواردة بمنتهى الحصافة والتميز.

مبيناً أن إدارة مؤسسة دبي للإعلام لم تقصر البتة في تهيئة الظروف المناسبة لنا لنبدع، ونقدم ما يرضينا في المقام الأول، ولهذا فإننا نجزل في العطاء طالما العمل يظل عبادة، ويجب أن يجد منا الاحترام والتفاني والإخلاص في كل برامجنا.

مواكبة

واعتمدت إدارة قناة دبي ريسينغ عدداً من البرامج التي تكون مواكبة لهذا الحدث التراثي المهم في منطقتنا، ومنها برنامج ساعة الصفر الذي سوف يقدم يومياً ومباشرة ويسبق الفترة المسائية للسباقات، ويستعرض هذا البرنامج أهم الأحداث التي تدور خلال الفترة الصباحية مع تقارير مفصلة عن سباقات اليوم إضافة إلى لقاءات مع الملاك والمضمرين واستعدادات العزب المرشحة.

ويبدأ البرنامج عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ويستمر حتى الثانية بعد الظهر، ويشارك في تقديم البرنامج بالتناوب عصام الخامري وعبد الرزاق المحمدي ومحمد التميمي، والبرنامج من إعداد صلاح عطا ومحمد فضل سالم، ومنتج محمد مجدي وديمة صلاح جابر وإخراج محمد صبري وإنتاج رائد فريد.

وإضافة إلى عدد من المحللين والمراسلين. أما برنامج القافلة فهو خاص بالمسابقات المباشرة والتواصل الجماهيري داخل القرية التراثية في المرموم، ويستغرق البرنامج ساعة ويبدأ في السابعة مساء ويستمر حتى الثامنة مساء، وتقدمه سوسن سعد وفي الإعداد عبد الله بن خدوم وعبد الله فرج من نادي دبي لسباق الهجن، والمراسل هيثم الطائي ومنتج محمد سليم وفي الإخراج أيمن حداد وإدارة الإنتاج رامي زهير.

برنامج

ويبدأ برنامج أهل الهجن عند الساعة الثامنة والنصف مساء ويستمر حتى العاشرة والنصف مساء يومياً وهو من تقديم هيثم الحمادي وإعداد عماد عثمان وإخراج عبد الله وادي، ويشتمل على تحليل للأشواط الرئيسية والرموز ولقاء مع المحللين والمضمرين.