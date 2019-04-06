«المرموم» يحتضن مهرجان الهجن التراثي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، ينطلق اليوم في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم مهرجان المرموم التراثي 2019 الذي يعد أكبر مهرجانات الهجن في الخليج في ختام موسم السباقات ويستمر حتى 18الحالي.

ترحيب

ووجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة تحت عنوان «حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً» بمناسبة انطلاقة مهرجان المرموم التراثي 2019، جاء فيها:

«يتجدد اللقاء كل عام بميدان المرموم في تلك الاحتفالية التراثية التي تتزامن إطلالتها البهية مع عام التسا مح في وطن التسامح الذي نعيش أيامه السعيدة في إمارات المحبة والسلام، وعندما نحتفل بختامي ختاميات سباقات الهجن يسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واهتمامهم ودعمهم لهذا الموروث الشعبي العريق الذي أصبح وجهة جاذبة ومنهلاً للثقافة والتاريخ والترابط الاجتماعي الوثيق».

كرنفال

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إن هذا الكرنفال البهيج يجمع الشمل ويعزز التوادد والتآخي بين أبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي في صعيد واحد يطوق أعناقهم بالمحبة والتقدير والتواصل مع هذه الرياضة العربية الأصيلة، فأهلاً ومرحباً بكل من يشاركنا هذه الأفراح السعيدة ونحن في ظل عام التسامح الوارف في دار زايد الخير، وكل عام وأنتم بخير.

نقلة

من ناحية أخرى، يشهد مهرجان المرموم هذا العام نقلة كبيرة في زيادة عدد أشواطه وزيادة جوائزه وتنوع فعالياته بمشاركة هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل بحثاً عن حصد الناموس والإنجاز في ختامي الختاميات.

الأشواط والرموز

ويشهد المهرجان، إقامة 378 شوطاً منها 132 شوطاً منها لهجن أصحاب السمو الشيوخ و246 شوطاً لهجن أبناء القبائل، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً في سن اللقايا ومثلها في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 30 شوطاً في سن الثنايا و38 شوطاً لسن الذلل والزمول. وستتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 80 شوطاً، و50 شوطاً في سن اللقايا، و42 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً في سن الثنايا، وأربعين شوطاً للذلل والزمول.

ووضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز اثنان للأشواط المفتوحة ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن سبع عشرة كأساً وسبع عشرة بندقية بالإضافة إلى خنجرين وثلاثة شدادات، بينما ستكون هناك ثلاثة سيوف لهجن أبناء القبائل وسيفا الإمارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وستطرح من خلال المهرجان 296 سيارة كجوائز للفائزين في أشواط السيارات.

تفاصيل

ويقام اليوم 45 شوطاً في انطلاقة المهرجان بواقع 30 شوطا في الفترة الصباحية للبكار والجعدان المفتوح لسن الحقاقا لهجن أبناء القبائل، وخصصت للفائزين فيها جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول للعاشر، فيما تقام 15 شوطا للفترة المسائية للبكار والجعدان المفتوح أيضا وخصصت 15 سيارة من فئة الدفع الرباعي للفائزين الأوائل في كل شوط، وجوائز نقدية لأصحاب المركز من الثاني للعاشر. وتبلغ مسافة الشوط في اليوم الأول 4 كلم.

مفاجآت

وأعد نادي دبي لسباقات الهجن مفاجآت غير مسبوقة لجمهور المهرجان في القرية التراثية، حيث اكتملت كافة التحضيرات الخاصة بفعاليات القرية.

والتي تشهد في نسختها الجديدة إضافة العديد من الفعاليات الجديدة والتي تتواءم مع الإقبال الكبير الذي حظيت به القرية من جانب السياح الأجانب والزوار من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين المقيمين بالدولة والزوار للتعريف بالتراث الإماراتي والخليجي والعربي والأفريقي والهندي من خلال الكثير من الفعاليات التي جرى التحضير لها بدقة واهتمام وبصورة تلبي تطلعات القاعدة الكثيفة، وذلك من خلال عروض الفرق الشعبية والتراثية مثل فرقة الحربية والفرقة الهندية والفرقة الأفريقية وفرقة النهامين وفرقة المديمة.

عروض

وستشهد قرية المرموم التراثية إقامة عدد من عروض فرقة أورنينا العالمية من بينها عرض عام التسامح، كما ستقام عروض الحياة البحرية «اللبخ والقرقور» والفرقة اليمنية، وتم تخصيص جوائز قيمة للزوار على رأسها 3 سيارات «تويوتا كورولا، نيسان كيكس، شيفروليه ماليبو»، ويتزامن افتتاح القرية التراثية مع بث برنامج «القافلة» الذي ستقدمه على قناة دبي ريسنغ.



رعاية

تقدم عبد الله الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالشكر لرعاة المهرجان وعلى رأسهم الطاير للسيارات وإعمار العقارية، والفطيم للسيارات والعربية للسيارات «مجموعة الرستماني»، الكندي للسيارات، بالإضافة للشركاء الإعلاميين: «قناة دبي ريسنج، قناة ياس، إذاعة الأولى». كما تقدم مدير إدارة التسويق والفعاليات بالشكر للدوائر الحكومية المشاركة في المهرجان وعلى رأسها شرطة دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.