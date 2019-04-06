صدارة ثلاثية لبطولة دبي الدولية للشطرنج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تصدر 3 لاعبين النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للشطرنج المقامة بنادي دبي للشطرنج والثقافة على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم من 1 إلى 10 أبريل الجاري.

وتمكن كل من الأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك، والأستاذ الدولي الأوزبكي فاخيدوف شمس الدين، والدولي الهندي راجوندان سريهاري من البقاء على قمة الترتيب بالعلامة الكاملة (4 نقاط) بتحقيقهم الفوز الرابع على التوالي من 4 جولات.

تعديلات

وسيطرت التعادلات التكتيكية على نتائج الجولة الرابعة، حيث تعادل المصنف الثاني الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الأستاذ الدولي الكبير الإسباني سانتوس رويز وحسم التعادل مواجهة المصنف الثالث الأوكراني يوري كوزيبوف مع الأستاذ الدولي الماليزي لوه لي تيان.

فيما فاز الأستاذ الدولي الكبير الصربي أكسندر إنديجك بأداء تكتيكي عالٍ على الأستاذ الدولي الكبير الأسترالي كيبكاروف تيمور، وعلى الطاولة الرابعة حقق الأستاذ الدولي الأوزبكي فاخيدوف شمس الدين فوزاً مستحقاً على مواطنه نوديربيك عبدالستاروف، بينما خسر الأستاذ الدولي الكبير الأرجنتيني آلان بيشوت من الأستاذ الدولي الهندي راجوندان سريهاري.

وفاز الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على الأستاذ الدولي الهندي شندرا باراساد، وتغلب الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير على الأستاذ الدولي الهندي محمد ديلشاد، وفاز لاعبنا عمار السدراني على الهندي جارفيت كومار.

منافسات قوية

تقام اليوم الجولتان الخامسة والسادسة، ومن المتوقع أن تلهب هذه المباريات صراع القمة وضمن منافسات الجولة الخامسة، يلتقي على الطاولة الأولى أكسندر إنديجك وهو أحد المتصدرين مع الأستاذ الدولي الهندي راجوندان سريهاري، ويلعب المصنف الأول الفيتنامي لي كيونج ليم مع الأوزبكي نوديربيك عبدالستاروف.

وعلى الطاولة الثالثة يلتقي المصنف الثاني في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بالحسن، ويلتقي الأستاذ الدولي الكبير سانتوس رويز مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف على الطاولة الرابعة، بينما تشهد الطاولة الخامسة لقاء الأرجنتيني ماريكو ساندرو مع الهندي شاكارفاريس ديبان.

ويلتقي المصري أحمد عدلي مع الأستاذ الدولي الهندي فيساخ إن آر، والمغربي محمد تيسير مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي فينكاتيش أم آر، بينما يلتقي النجم الإماراتي عمار السدراني مع الأستاذ الدولي النرويجي رانالدي لوكاس، ويلتقي الإماراتي علي عبدالعزيز الفهيم مع الهندي رانهول في أس.