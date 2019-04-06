ختام الجولة الافتتاحية من مونديال «الموتوسيرف» بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي تختتم اليوم منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للموتوسيرف، والتي تستضيفها إمارة أبوظبي بتنظيم من النادي البحري ومشاركة 50 محترفا في فئتي الرجال والفتيات ومن 14 جنسية مختلفة على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

أرقام قياسية

وسجلت البطولة في أيامها الأولى أرقاما قياسية للمشاركين، حيث من المنتظر أن نشهد اليوم التصفيات الختامية للرياضة واللعبة، وأيضا اختيار الفائزين الأوائل في فئة الرجال وفئة الفتيات، وتتويج الأبطال مع ختام الجولة الأولى من البطولة.

حيث ستمتد لاحقا إلى ست جولات تقام في مدن وعواصم مختلفة عبر أنحاء العالم، وكانت المنافسة والتي بدأت من الخميس الماضي قد أشعلت فتيل التحدي على كاسر الأمواج مع الحضور الكبير والمبهر لأبطال اللعبة والمغامرين على ألواح الموتوسيرف التي تعتبر من الرياضات الحديثة في عالم الرياضات البحرية.

حضور

وسجلت جولة أبوظبي حضور ومشاركة أبطال عرب وخليجيين يشاركون للمرة الأولى في تحدي البطولة، حيث حضر وللمشاركة في البطولة خصيصا الكويتي أحمد البغلي، بالإضافة لمشاركة محمد أبو القاسم من السودان.

قوانين

وتأتي قوانين المسابقة اليوم كي تكون مغايرة عن السباقات العادية، حيث إن فئة الموتوسيرف هي الفئة الوحيدة في السباقات البحرية، والتي يسمح فيها للمتسابقين بلمس البوابات الهوائية بدون أي عقوبة، حيث إن السماح بذلك يأتي لكي يزيد من إثارة وقوة السباق، وسنكون على موعد اليوم مع احتمال وجود إثارة كبيرة في المسار.

حيث إن بعض المسافات في مسار السباق ستعطي المجال للمتسابقين بالوصول لسرعات عالية، بالإضافة إلى ذكاء وضع المسار بحيث يكون هناك أكثر من خيار للمتسابق في بعض الأحيان عبر المسار وبشكل سيزيد من حماس المشاركين وقوة المنافسة.

مسار السباق

ويقام مسار السباق على كاسر الأمواج وعلى امتداد كورس يبلغ طوله الإجمالي 1000 متر ستكون متوزعة على البوابات الهوائية التي وضعتها اللجنة المنظمة وبشكل يتناسب مع إعداد المسار الذي حرصت اللجنة على أن يكون قريبا جدا من الجمهور، ويتم احتساب النقاط للفائزين بآلية معينة تقوم بها اللجنة التحكيمية، حيث تمنح النقاط للأوائل في التصفية الأخيرة من كل فئة.