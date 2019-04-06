«الأبيض» يخطب ودّ «مونديال هوكي الجليد»

المصدر: أبوظبي - وام

يواجه منتخب الإمارات اليوم نظيره قيرغيزستان في مباراة مصيرية ضمن تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد التي تقام منافساتها في أبوظبي.

يدخل الأبيض المباراة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في جميع مبارياته الأربع في التصفيات حتى الآن وهو الرصيد نفسه لمنتخب قيرغيزستان وتحدد نتيجة مباراتهما المنتخب صاحب بطاقة الصعود الوحيدة إلى المونديال.

وفي المباراة الأخيرة لمنتخبنا في التصفيات.. فازت الإمارات على تايلاند 8-2 وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة 4-1 و3-1 و1-0 على الترتيب. حضر المباراة الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن محمد بن مبارك آل نهيان.

وبعد انتهاء المباراة، سلم الشيخ نهيان بن ذياب اللاعب محمد الظاهري جائزة أفضل لاعب في منتخب الإمارات.