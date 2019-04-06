سيدات النصر يستقبلن الدولي في أغلى كؤوس اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يستقبل فريق سيدات اليد بعقر داره وفي تمام الواحدة ظهر اليوم، الفريق الدولي وذلك ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحرمت لوائح ونظام البطولة الفريق الدولي من المنافسة الرسمية على اللقب، ليقتصر لقب الكأس الغالية ووصافته بين الجزيرة حامل اللقب والنصر وصيف الموسم الماضي.

ويستهدف فريق النصر من مباراته اليوم ترسيخ مزيد من الانسجام بين صفوفه بغض النظر عن النتيجة النهائية للمباراة والتي تمنحه نقطة واحدة، وتعتبر محطة مهمة للفريق استعداداً لمواجهة فريق الجزيرة في نهائي البطولة لتحديد بطل ووصيف النسخة السادسة للبطولة والختامية بموسم سيدات اليد 2018/‏2019، والمقرر لها السبت في 13 من الشهر الجاري على ارض صالة المزهر الرياضية بدبي.