بن حريز: بطولة فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم منصة لرفع روح المنافسة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع عن مدى فخره بأصحاب الهمم وما أثبتته بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والتي تواصل منافساتها لليوم الرابع على التوالي، من نجاح عاماً بعد عام في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين والدول.

والتي باتت تشكل منصة قارية لرفع روح المنافسة والتحدي لهذه الفئة الهامة في المجتمع، كما تحدث عن منطلق المسؤولية الكبيرة والدور المنوط في هيئة تنمية المجتمع لتذليل العقبات، ومد الجسور في سبيل تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم.

كما أثنى بن حريز على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لتوسيع بطولات فزاع وإضافة فئات جديدة من أصحاب الهمم.