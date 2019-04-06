حمدان بن محمد يشهد منافسات اليوم الثالث للألعاب الحكومية

المصدر: دبي-عـدنان الغربي

شهـد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، منافسات اليوم الثالث للألعاب الحكومية التي أقيمت أمس، على شاطئ كايت بيتش في منطقة جميرا، وقام سموه بتحفيز الفرق المشاركة لتقديم أفضل ما لديها.

وحرص سموه خلال زيارته على رفع معنويات الفرق المشاركة للمنافسة على تحقيق اللقب، مذكراً إياهم بالأهداف النبيلة لهذه المبادرة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تتجسد في ترسيخ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين الفرق الحكومية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن فريق «إف3» يتطلع إلى تكرار إنجاز العام الماضي بمزيد من القوة والإصرار والعزيمة، منوهاً سموه بتطور مستوى الفرق المشاركة في نسخة هذا العام وصعوبة المنافسة، ومبيناً أن هدف فريق «إف 3» هو المشاركة وإضفاء أجواء من المنافسة والندية.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة على حساب سموه الرسمي على موقع «تويتر» جاء فيها: «بفضل عمل الفريق الواحد، التدريب والعزيمة، حصلنا على نتائج رائعة، شكراً جزيلاً لأعضاء فريقي ولكل الجماهير التي هتفت لنا».

وأرفق سموه التغريدة بصور لسموه خلال مشاركته في منافسات الألعاب الحكومية أول من أمس.

ويقود سموه فريق «إف 3» للدفاع عن اللقب في المرحلة النهائية للألعاب التي تنطلق الساعة 19:05 من مساء اليوم بعدما أنهى الجولة الأولى متصدراً بـــــــ 155.77 نقطة، فيما تنطلق منافسات فرق السيدات الساعة 17:40، حيث يطمح 12 فريقاً للسيدات والرجال في تخطي تحدي البارجة والظفر باللقب.

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وضمنت 6 فرق للرجال تأهلها إلى مرحلة الحسم من أصل 106 فرق، وهي «إف 3» وشرطة الفجيرة وجهاز أمن الدولة بدبي ووزارة التربية والتعليم وشرطة أبوظبي وشرطة دبي، فيما تأهلت 6 فرق نسائية وهي «إف 3» ووزارة التربية والتعليم، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكمل فريقا شرطة أبوظبي وشرطة دبي عقد المتأهلين بعدما تألقا بشكل لافت في الجولة الأخيرة أمس، ووسط حضور جماهيري كبير، وأنهى فريق شرطة أبوظبي المنافسات متصدراً للترتيب العام بـــــ125,75 نقطة، فيما احتل شرطة دبي المركز الثاني بـ102,91 نقطة.

وكانت منافسات أول من أمس للرجال، أسفرت عن تأهل فريق «إف 3»، الذي تجاوز جميع التحديات بما فيها السلم البشري فضلاً عن تسجيل عدد من النقاط الإضافية، كما أبلى فريق شرطة الفجيرة بلاءً حسناً وأبدى أعضاؤه تصميماً كبيراً على العبور إلى المرحلة النهائية، وشكلوا نداً قوياً لفريق «إف 3».

وتمكن فريق جهاز أمن الدولة بدبي في تصدر الجولة الثانية لفرق الرجال مسجلاً 98.28 نقطة، ليتأهل إلى المرحلة النهائية بصحبة فريق وزارة التربية والتعليم الذي حل ثانياً، ونجح فريق جهاز أمن الدولة بدبي في تخطي عدد من التحديات المهمة بفضل التركيز والانسجام بين أعضائه، ما أهله لتصدر هذه الجولة، بينما أثبت فريق وزارة التربية والتعليم أنه قادم بقوة للمنافسة هذا العام بعد تأهله للمرة الثانية إلى التصفيات النهائية.

منافسة حامية

وشهدت جولات فرق الرجال منافسة حامية بين عدة فرق حكومية محلية واتحادية، إلى جانب عدد من فرق الحكومات العالمية من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتونس والأردن وتايلند، فيما قدمت الفرق المتنافسة نموذجاً رائعاً من العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد، وظهر فريق «إف 3» حامل اللقب بصورة رائعة نظراً للقدرات البدنية والذهنية الفائقة التي يتمتع بها أعضاؤه.

ويحصل أصحاب المركز الأول من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق، وأصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.

الفريق السعودي: مشاركتنا تعزز رياضة المرأة في المملكة

أبدت إدارية الفريق النسائي السعودي، روح العرفج، سعادتها بمشاركة الفريق للمرة الأولى في منافسات الألعاب الحكومية في نسختها الثانية التي تختتم اليوم، مؤكدة أن الحدث يعد استثنائياً لما يضمه من تحديات رائعة، ألهبت حماس المشاركات في البطولة.

وأكدت العرفج أن لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، مع الفريق السعودي، زاد من ثقة اللاعبات في أنفسهن، وتوجهت بالشكر إلى سموه على اهتمامه بالفريق، والنصائح التي وجهها إلى اللاعبات، وعلى هذه المبادرة الرائعة، التي تعزز من ممارسة المرأة الرياضة بشكل دائم.

وتحدثت عضو الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عن عضوات الفريق المشارك في الألعاب الحكومية، وقالت: «هذه هي أول مشاركة لنا في هذه البطولة، وجميع عضوات الفريق سعوديات، يعملن في وظائف حكومية في مناطق مختلفة في المملكة، في الرياض والشرقية وجدة، ولكنهن لديهن خبرة كبيرة في المجال الرياضي، خصوصاً أن الفريق يضم لاعبة كرة قدم، ومدربات، ولاعبات ألعاب قوى في رياضة الجري».

وأضافت: «هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في بطولة من هذا النوع، ولكن ذلك دون شك أمر مثير للاهتمام، ويحفز اللاعبات ».

أما بالنسبة إلى كيفية الاستعداد للمشاركة في الألعاب الحكومية، أوضحت: بدأ الاستعداد فعلياً للبطولة منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريباً، إذ قامت المدربة، بتحديد التدريبات والمهام المطلوبة من كل لاعبة، من خلال مجموعة على الواتس آب، وقامت اللاعبات بتنفيذها.

«السلم البشري».. تحدٍ لا يقهر

أكد مشاركون، أن «السلم البشري» من أصعب التحديات التي واجهوها في الألعاب الحكومية ووصفوه بالتحدي الذي لا يقهر، حيث لم يتمكن من عبوره إلا فريقان اثنان، هما فريق «إف3» وفريق بلدية دبي.

قال هادف السويدي، من دائرة الأشغال العامة، إن التحديات قوية ولكن الأفضلية كانت واضحة لفريق «إف3»، الذي بدأ جاهزاً بدنياً وذهنياً أكثر من الفرق الأخرى، وترجم ذلك من خلال تصدره جدول الترتيب بفارق كبير عن بقية المشاركين، وأضاف: السلم البشري من أصعب التحديات التي واجهناها بسبب البرودة الشديدة للمياه.

من جهته، أوضح ماجد الصفار من مؤسسة دبي للإعلام، أن الإثارة والحماس عنوان النسخة الثانية للألعاب الحكومية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على هذه المبادرة التي تعزز روح الفريق الواحد.

وكشف الصفار، أن «السلم البشري» أصعب تحدٍ واجهه فريقه في الجـولة الأولى، وأن الأجواء حماسية والمنافسات أقوى بكثير من النسخة الأولى.

المري: المبادرة تبثّ الطاقة الإيجابية في المجتمع

ثمّن اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - إلى منافسات النسخة الثانية للألعاب الحكومية، والتي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتعد مبادرة رائدة من نوعها تعزز من قيم التسامح والسعادة وبث الطاقة الإيجابية في المجتمع بأكمله من خلال مشاركة كافة الجنسيات في فرق الدوائر الحكومية من داخل وخارج الدولة.

ووجه القائد العام لشرطة دبي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه للمبادرة واهتمامه بها ومشاركته فيها، وهو ما يحفز كل الدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي والخاص.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن القيادة الرشيدة تقدم لنا دائماً أروع الأمثلة في تبني الرياضة كأسلوب حياة، حيث لم يكتف سمو ولي عهد دبي بإطلاق هذه المبادرة، ولكنه شارك أيضاً في المنافسات مع الرياضيين، وهو ما كان له بالغ الأثر في بث المزيد من العزيمة في نفوس المشاركين وتعزيز الحافز لديهم من أجل مضاعفة الجهود.

كما أن مكرمة سموه السخية برفع قيمة الجوائز المالية إلى 3 ملايين درهم في هذه النسخة من شأنها أن تجعلنا نتابع منافسات أكثر قوة وإثارة في الجولة النهائية لفئتي الرجال والسيدات.

كما عبر عن تقديره لجهود المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على العمل المضاعف والجهود التي انعكست على موقع الحدث من خلال حسن التنظيم وروعة المرافق وتنوع الخدمات التي جعلت المشاركين والجماهير تعيش أجمل الأوقات في أحد المواقع السياحية البارزة في دبي، وساهم الحدث في إبراز المرافق الرياضية التي يضمها كايت بيتش بوصفه وجهة للباحثين عن ممارسة النشاط البدني حيث يضم مساراً للجري ومرافق تدريبية إلى جانب المطاعم والمرافق ما يجعل منه موقعاً يناسب كافة أفراد العائلة.

سعيد حارب: حدث متميّز

أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الألعاب الحكومية حدث مميز ولد كبيراً منذ النسخة الأولى وهي تواصل المضي قدماً بثبات وقـوة من خلال حجم المشاركة والأداء المقدم، كما أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - ومتابعة هذه الألعاب شخصياً إنما تشريف وحافز لجميع المشاركين فيها.

كما ثمن أمين عام مجلس دبي الرياضي، توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بإقامة الحدث وأيضاً المشاركة فيه كرياضي، إنما يؤكد أن الألعاب الحكومية شملت الجميع وكافة القطاعات المحلية والدولية، وقال: إن أكبر تحد انعكس في العنصر النسائي من خلال زيادة الموانع المخصصة لهم هذا العام، وهو إنما يدل على تطور المستوى والرغبة بخوض التحدي بصورة كاملة.

تحدي السيدات