الإصابة تبعد راشد الحوسني عن «آسيوية الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يفتقد منتخبنا الوطني لشباب الجودو جهود اللاعب الصاعد راشد الحوسني في منافسات بطولة آسيا للجودو التي تقام في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به، أول من أمس، خلال المعسكر الذي يقيمه المنتخب حالياً بالمجمع الرياضي في مدينة غوبي بجورجيا استعداداً لبطولة أوزبكستان، والتي تعقبها بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي تحتضنها الفجيرة بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة خلال الفترة من 18 وحتى 22 أبريل الحالي.

وأوضح محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، بأن التقرير الطبي أوصى بضرورة راحة اللاعب الصاعد، أما بخصوص اللاعبين أحمد فيصل النقبي وأحمد جاسم فقد باشرا التدريبات مجدداً، مشيراً إلى أن البعثة ستعود للبلاد الثلاثاء المقبل.