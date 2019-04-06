حلبة مرسى ياس تستقبل بطولة العالم للرالي كروس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ارتفع هدير المحركات في حلبة مرسى ياس، معلناً انطلاق المتعة والحماس مع بدء بطولة العالم للرالي كروس 2019 التي تقام في منطقة الشرق الأوسط أول مرة منذ تاريخ البطولة.

تُقدم سباقات الرالي كروس تجربة حافلة بالمتعة والتشويق، إذ يخوض نخبة من السائقين الموهوبين سباقات قصيرة الزمن لا تتوقف بها الإثارة على مسار الحلبة ذات المنعطفات الحادة، مما يضفي مزيداً من المتعة وخصوصاً عندما تتلامس السيارات مع بعضها بحثاً عن النقاط التي تضاف إلى غلة السائقين وتضمن تقدمهم بالترتيب العام للبطولة.

تستمر المنافسات حتى الغد على حلبة مرسى ياس، إذ تقام السباقات التأهيلية الثالثة والرابعة لبطولة العالم للرالي كروس، وسينافس السائقون المؤهلون لتسدل ستارها في أبوظبي بالسابق النهائي.