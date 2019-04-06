شرطة أبوظبي جاهزة لمهرجان الظفرة البحري

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

استعدت شرطة أبوظبي لتأمين فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان الظفرة البحري، التي تنطلق 11 أبريل الجاري، على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، وبمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين.

وأوضح العقيد سالم عاضة البقمي، نائب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة لشؤون المراكز، أن المديرية شكلت لجنة لتوفير الإجراءات الأمنية الخاصة بالمهرجان، وتأمين حركة المرور على الشوارع المؤدية لموقع المهرجان، والمخيم الخاص بالفعالية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة كافة بمشاركة الجهات الشرطية المعنية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في الفعاليات تجسيداً لأهدافها الاستراتيجية في تحقيق أقصى سبل السلامة العامة وتوفير الأمن للجميع، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد حضوراً مكثفاً من المهتمين بالسباقات ومحبي الرياضات البحرية.