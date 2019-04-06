حمدان بن محمد يزور الألعاب الحكومية ويحفز الفرق المتأهلة

المصدر: وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات اليوم الثالث لمنافسات الألعاب الحكومية، الذي شهد تأهل فريقي شرطة أبوظبي وشرطة دبي إلى المرحلة النهائية في ختام الجولة الثاثة للرجال، لينضما إلى فرق F3 وشرطة الفجيرة وجهاز أمن الدولة بدبي ووزارة التربية والتعليم في التصفيات النهائية التي تقام اليوم.

وحرص سموه خلال زيارته على رفع معنويات الفرق المشاركة للمنافسة على تحقيق اللقب، مذكراً إياهم بالأهداف النبيلة لهذه المبادرة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تتجسد في ترسيخ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين الفرق الحكومية.

وشهد اليوم الثالث من بطولة الألعاب الحكومية ختام الجولة الثالثة لتصفيات فرق الرجال، وتأهل فريقين جديدين إلى المرحلة النهائية.. ونجح فريق شرطة أبوظبي في تصدر هذه الجولة، بينما حل فريق شرطة دبي في المركز الثاني.. واتسمت هذه الجولة بمنافسات حامية وأداء قوي لمعظم الفرق المشاركة.

يذكر أن التحدي الثاني "الحلقة الأضعف" شكل عقبة مشتركة لجميع الفرق التي تأهلت إلى المرحلة النهائية، حيث لم يتمكن أي فريق من فرق السيدات والرجال من اجتيازها.

وتقام المرحلة النهائية التي يتحدد بموجبها بطل النسخة الثانية لفرق السيدات والرجال اليوم السبت.

وعلى صعيد فرق السيدات، نجحت فرق F3 ووزارة التربية والتعليم ودبي للسياحة وبلدية دبي ومطارات دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في حجز موقعها في النهائي والمنافسة ضمن تحدي "البارجة" الأصعب.. بينما تمكنت فرق رجال F3 وشرطة الفجيرة وجهاز أمن الدولة بدبي ووزارة التربية والتعليم شرطة أبوظبي وشرطة أبوظبي في التأهل إلى نفس المرحلة.

ويحصل أصحاب المركز الأول من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق، وأصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.

والألعاب الحكومية مبادرة من تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.