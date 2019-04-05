دوري اليد يستعيد نشاطه بأربع مواجهات ساخنة اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تستأنف بطولة الدوري العام للرجال لكرة اليد، نشاطها ومنافساتها بإقامة 4 مباريات ساخنة، ضمن الجولة الثالثة عشر من البطولة، وبعد توقف امتد إلى شهر تقريباً.

وذلك لمشاركة فريق الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية مؤخراً، والتي حل بختامها ثالثاً، وتشمل جولة اليوم، لقاء الوصل صاحب الأرض وثالث الترتيب برصيد 25 نقطة، مع ضيفه فريق العين الخامس برصيد 23 نقطة، فيما يلتقي فريق النصر الرابع برصيد 24 نقطة، مع فريق الظفرة الذي جمع 15 نقطة، يحتل بها المركز السابع.

مواجهات

وفي مباراة ثالثة، يستقبل شباب الأهلي المتصدر بفارق الأهداف عن الشارقة الوصيف، ولكل منهما 31 نقطة، يستقبل فريق الوحدة الثامن برصيد 12 نقطة، وأما المباراة الثالثة، تجمع فريق الشارقة مع فريق بني ياس التاسع برصيد 11 نقطة، وتصب نتيجة آخر مباراتين في مصلحة شباب الأهلي والشارقة لفارق الخبرات، مقارنة بالضيفين الجديدين، الوحدة وبني ياس، خاصة أن شباب الأهلي قد فاز في الدور الأول على الوحدة 34/‏21، والشارقة سجل انتصاراً عريضاً أيضاً على بني ياس بنتيجة 38/‏10، ويغيب عن الجولة فريق الجزيرة السادس برصيد 20 نقطة.

ولعل أقوى مواجهات اليوم، مباراة الوصول والعين، نظراً لتقارب المستوى إلى حد ما بين الفريقين، وخبرات لاعبيهما، ويتطلع الإمبراطور لتأكيد فوزه في الدور الأول على الزعيم 24/‏21، بما يمنحه الابتعاد كثيراً بالمركز الثالث، بطموح البقاء بين الثلاثة الأوائل بالمسابقة، خاصة بعد أن استعاد توازنه عقب تجاوز عثرات البداية، وبدوره، ينشد العين العودة بانتصار يرفع رصيده إلى 26 نقطة، والتي تضعه في صلب المنافسة على المركز الثالث مع الوصل 25 نقطة، والنصر 24 نقطة.