أولى جولات مونديال «الموتوسيرف» على كاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 50 متسابقاً ومتسابقة، في مختلف فئات البطولة القوية .

والتي تحضر للمرة الأولى في الشرق الأوسط في العاصمة أبوظبي، ويشارك في البطولة متسابقون من 14 جنسية مختلفة، لتقديم أجمل العروض في الجولة الافتتاحية على ألواح الموتوسيرف، وهي ألواح خاصة بالمشاركة، تصل سرعتها إلى 65 كم في الساعة على سطح الماء، ومن المعروف أن قاعدة هذه اللعبة تنقسم إلى تصفيات مختلفة حيث تشمل كل تصفية مشاركة 12 متسابقاً كحد أقصى، ويتأهل إلى التصفية الأخيرة 12 متسابقاً فقط يتم اختيار الفائزين الأوائل حسب نتيجة التصفية الختامية والأخيرة من السباق.

البحث عن الجديد

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن الحدث العالمي الذي تستضيفه إمارة أبوظبي اليوم وغداً، سيحظى بمتابعة قوية وكبيرة على المستوى العالمي خاصة وأن المشاركين من 14 دولة، وقال إن كادر النادي التنظيمي قادر على التعامل مع كل أنواع البطولات والتحديات المختلفة.

وقال: سبق لنا وأن نظمنا بطولات أكبر وأكثر ضخامة، والآن انتقلنا إلى تنظيم الموتوسيرف لأننا نبحث عن الجديد دائماً، وعن إحضار البطولات الجديدة إلى الدولة، وقد تابعنا الموتوسيرف عن قرب في السابق، وعملنا بجهد طيلة الأشهر الماضية، من أجل إحضار البطولة إلى أبوظبي ونجحنا في ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة بأن تكون أبوظبي هي افتتاح البطولة والموسم لـ2019.

منافسة قوية

شدد سالم الرميثي على أن المنافسة ستكون قوية خاصة وأن كافة المشاركين قد استعدوا من أجل جولة البداية وقال: كان هناك تدريبات عدة للمتسابقين فور وصولهم قبل أيام بالإضافة إلى التدريب والتمرين في بلادهم قبل القدوم إلى هنا، ولذلك نتوقع أن تكون المنافسة قوية وحماسية بين كافة المشاركين.