الإمارات وقيرغيزستان تتصدران تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

فاز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد على شقيقة المنتخب الكويتي 13-1، أول من أمس، في مباراتهما الثالثة في تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث»، التي تستضيفها صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي حالياً، بمشاركة ست منتخبات من آسيا وأوروبا، وفي مباراة ثانية، خطف منتخب هونغ كونغ فوزاً ثميناً من منتخب تايلاند بنتيجة 6-4.

كما حقق منتخب قيرغيزستان فوزاً مستحقاً على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة قاسية 15-3، وبهذه النتائج، يرتفع رصيد الإمارات إلى 9 نقاط من ثلاث مواجهات، ويتساوى مع المنتخب القيرغيزستاني بالنقاط نفسها، ويليهما منتخب هونغ كونغ بـ«6» نقاط، فيما تحتل تايلاند المركز الثالث بنقطتين، ويأتي منتخب البوسنة والهرسك رابعاً برصيد نقطة واحدة، والمنتخب الكويتي خامساً من دون نقاط.

بطاقة التأهل

ومن المتوقع أن تحدد مباراة منتخبنا الوطني مع قيرغيزستان، يوم غد السبت، الفريق المتأهل لكأس العالم، والذي سوف يخطف بطاقة التأهل الوحيدة، خاصة بعد المستوى الفني الذي ظهر به الفريقان خلال الجولات الثلاث في التصفيات.

فالفريقان لم يخسرا أي مواجهة حتى الآن، وكانا ينهيان أشواط المباراة بفارق كبير مع الفرق الأخرى، ويتحكمان برتم المباراة من حيث السرعة والبطء، ما يؤهلهما إلى مواصلة الفوز في الجولة الخامسة التي تقام اليوم، وفيها يلتقي منتخبنا مع تايلاند، وتلعب قيرغيزستان مع هونغ كونغ، والكويت مع البوسنة والهرسك.

وبعد نهاية مباراة منتخبنا مع الكويت، قام هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد الرياضات الجليدية، يرافقه فهيد العجمي رئيس نادي الرياضات الشتوية الكويتي، بتسليم لاعبنا محمد الكعبي جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومن الكويت اللاعب أحمد العجمي.