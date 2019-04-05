كأس العالم لرماية الأطباق تنطلق في العين الاثنين

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحتضن الدولة بطولة كأس العالم لرماية الأطباق، العين 2019، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

والتي من المقرر أن تنطلق منافساتها الرسمية يوم الاثنين المقبل، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتستمر حتى 15 أبريل الجاري، بمشاركة 427 رامياً ورامية، يمثلون أكثر من 70 دولة، وبمناسبة هذه الاستضافة، عقد اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، واللجنة المنظمة للبطولة، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، ظهر أمس، بالقاعة الكبرى بفندق ومنتجع دانات العين، لإلقاء الضوء على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث العالمي، وحضر المؤتمر، اللواء عبد الله محمد حميد المهيري نائب رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم.

وعبد الله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وشاكر أبو حمور ممثل الشرقية للسيارات، كما شهد المؤتمر كل من عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، وربيع العوضي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأطباق، وسعيد بن أحمد القاسمي.

ومحمد المزروعي ممثل بلدية مدينة العين، وطارق إياس مدير مبيعات فندق ومنتجع دانات العين. وقال عبد الله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة: قيادتنا الرشيدة تولي الرياضة والرياضيين أهمية بالغة، لأن شبابنا هم الثروة الحقيقية للوطن، ونحن سعداء برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للبطولة، مشيراً إلى أن عام التسامح، ومنذ بدايته، والإمارات تحتضن العديد من الأحداث العالمية.