10 لاعبين في صدارة «دولية دبي للشطـرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تمكن 10 لاعبين من انتزاع صدارة النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للشطرنج، التي تقام على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، في نادي دبي للثقافة والشطرنج، وتستمر حتى 10 أبريل الجاري.

وذلك بنهاية الجولة الثالثة أول من أمس، والتي أسفرت نتائجها عن فوز المصنف الثاني الروسي ماكسيم ماتلاكوف على الأستاذ الدولي الهندي فيساك أن أر، وفوز المصنف الثالث الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف على الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي سينداروف شافخير، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي أدواردو أتروزيغا مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي هارشا بهاسكوتي.

بينما فاز الأستاذ الدولي الأوزبكي فاخيدوف شمس الدين على الأستاذ الدولي الكبير التركي مصطفى يلمز في مباراة تكتيكية عالية المستوى، وتغلب المصنف الأول الفيتنامي لي كونج ليم على الأستاذ الدولي الهندي شايمنخيل بي.

نتائج العرب

وبالنسبة لنتائج اللاعبين العرب، تعادل الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير مع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، وحقق الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي نقطته الثانية على حساب الأستاذ الدولي الإماراتي إبراهيم سلطان، وخسر لاعبنا سالم أحمد الكعبي من الهندي الدولي ساروبا أناند.

كما خسر عمار السدراني من الهندي نيتش بوليكار، وبنهاية الجولة، تصدر 10 لاعبين البطولة مؤقتاً بالعلامة الكاملة (3 نقاط)، وجاء 15 لاعباً ولاعبة في المركز الثاني بفارق نصف نقطة.

صراع الصدارة

وتشهد الجولة الرابعة، مباريات مهمة وبداية الصراع الحقيقي على اللقب، أبرزها لقاء الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الإسباني سانتوس رويز والأوكراني يوري كوزيبوف مع الأستاذ الدولي الماليزي الصاعد لوه لي تيان، وأما الصربي انجكتيتش ألكسندر يلتقي مع تيمور تيوبيكاروف، بينما يلتقي الأوزبكي عبد الستاروف نوديربيك مع مواطنه فاخيدوف شمس الدين ويلعب الأستاذ الدولي الكبير الأرجنتيني آلان بيشوت مع الأستاذ الدولي الهندي راجوندان سريهاري.

كما يلتقي المصري أحمد عدلي مع الهندي شندرا باراساد، والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير مع الأستاذ الدولي الهندي محمد ديلشاد، ويلعب الإماراتي أحمد الرميثي ضد السويدي إيرك هيدمان.

«الخاطف» اليوم

تنطلق بطولة دبي للشطرنج الخاطف 2019 في الرابعة والنصف من عصر اليوم، بمشاركة عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة دبي المفتوحة 2019، بالرغم من كونه يوم راحة للاعبين، إلا أن عدداً كبيراً يُفضل المشاركة بمنافسات الشطرنج الخاطف، ووصل عدد المسجلين إلى 60 لاعباً ولاعبة.