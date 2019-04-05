هانسيل بطل رالي أبوظبي الصحراوي والقاسمي وصيفاً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل أمس بلقب رالي أبوظبي الصحراوي التاسع والثلاثين المدعوم من نيسان للمرة السادسة، بينما فاز الدراج البريطاني سام سوندرلاند بلقب فئة الدراجات النارية للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات.

وتمكن بيترهانسيل وزوجته من اجتياز المرحلة الأخيرة على متن سيارة ميني جون كوبر وركس متقدمين بفارق 8 دقائق و48 ثانية عن أقرب منافس لهما الإماراتي خالد القاسمي وملاحه الفرنسي اكسافير بانسيري اللذان حلا في الوصافة محققين المركز الثاني على متن سيارة بيجو 3008 دي كيه آر، وجاء في المركز الثالث البرازيلي آرون دومزالا مع ملاحه البولندي ماسيج مارتون على متن سيارة تويوتا هايلكس أوفردرايف.

وأقيم الرالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمه نادي الإمارات للسيارات، ويشكل الرالي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات وسيارات الباغي «فيا» والجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادس بالدفع الرباعي «فيم».

وسام

وبفوزه عزز بيترهانسيل مكانته كأكثر منافس في بطولة كأس العالم الصحراوية الطويلة نجاحاً، واستحق بجدارة وساماً آخر بعد تألقه مع زوجته الإسبانية أندريا في مرحلة أبوظبي للطيران ليصبحا أول زوجين يفوزان بلقب أحد راليات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «فيا».

وكان بيترهانسيل فاز بلقب الرالي الصحراوي في عام 1996 بالإضافة إلى 5 انتصارات بفئة السيارات خلال الفترة من 2002 ـ 2011.

رالي استراتيجي

وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات منظم الرالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: شهدنا رالياً استراتيجياً آخر من راليات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة مع كل المقومات والمزايا التي جعلت منه أحد أفضل الراليات الصحراوية على مر السنين. ونتطلع إلى النسخة الثلاثين من هذا الحدث الدولي المرموق العام المقبل لتضاف إلى قصص نجاح هذا الرالي.

وقال خالد القاسمي الذي حقق وصافة الرالي: كان أسلوب قيادتي يتلاءم مع هذه المرحلة الصعبة، وواجهنا بعض المخاطر الكبيرة للسيارة، وضغطنا إلى أقصى حد لتسجيل زمن جيد، وتعرضت السيارة لبعض الأضرار في الواجهة الأمامية، لكننا وصلنا إلى خط النهاية بسبب إصرارنا.

دعم

حظي رالي أبوظبي الصحراوي بمساندة ودعم طيران أبوظبي، وشرطة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومياه العين، وديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والإسعاف الوطني، ونيسان، والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحلبة مرسى ياس.