الاتحاد الفرنسي يقيّم أكاديميات شباب الأهلي والنصر وحتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار وفد خبراء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم ضمن جولة التقييم الفني لأكاديميات كرة القدم بأندية دبي في إطار برنامج التعاون بين مجلس دبي الرياضي، والاتحاد الفرنسي، وشملت الجولة تقييم وحدات التدريب وأنواع التدريب والحصص التدريبية والبرنامج الفني، والوحدات الطبية، ويزور الوفد غداً أكاديمية نادي الوصل لكرة القدم، وكانت جولة التقييم بدأت بأكاديميتي النصر وحتا لكرة القدم.

وقال علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: يعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي ينظمها المجلس في ظل التعاون القائم مع الاتحاد الفرنسي منذ سنوات في مجال تطوير المدربين واللاعبين الشباب والناشئين، وتم تخصيص هذا البرنامج لتقييم الأكاديميات فنياً، وهو التقييم الأول من نوعه في المنطقة الذي تقوم به جهة مرموقة مثل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي يعد أحد أفضل الاتحادات العالمية في مجال رعاية وتطوير المواهب من مرحلة الأكاديميات وقطاع الناشئين وتكوين لاعبين مؤهلين للتنافس على أعلى المستويات الكروية وتقديم مواهب كروية لامعة في سن مبكرة، حيث كان معظم لاعبي المنتخب الفرنسي الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم من خريجي أكاديميات الأندية الفرنسية.

تجربة

وأضاف: يسعى المجلس للاستفادة من تجربة الاتحاد الفرنسي وتطبيقها في أندية دبي في إطار جهود تطوير قطاع الأكاديميات وانتقاء وتطوير اللاعبين الموهوبين والمدربين في الأكاديميات.