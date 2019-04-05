المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك 10 آلاف عامل من 30 قرية عمالية على مستوى الدولة ضمن 50 فريقاً في بطولة بطاقة السعادة لسداسيات الكريكيت المقامة باستاد زايد للكريكيت بالتعاون بين الوزارة وشركة «دو» ومجلس أبوظبي الرياضي، ويصاحب البطولة سحوبات على جوائز قيّمة، فضلاً عن لقاء الجمهور لسفراء البطولة الذين سيحضرون المنافسات ومنهم أسطورة الكريكيت الباكستاني «انضمام الحق».

وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين: إن البطولة تهدف لتعزيز وغرس قيم التسامح والتعايش بين جميع شرائح المجتمع، وتحقيق مبدأ السعادة للعمال لتحقيق الأثر الإيجابي في العمل.

واشاد بالتنسيق بين الوزارة ونادي أبوظبي للكريكيت،و شركة «دو»، ومجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم البطولة.