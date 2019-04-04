محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات الألعاب الحكومية

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مساء اليوم جانبا من فعاليات الألعاب الحكومية التي ينظمها المجلس التنفيذي في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس على شاطئ جميرا بالفترة من الثالث إلى السادس من أبريل الجاري .

وقد توقف سموه خلال جولته في ميدان المنافسات الرياضية - التي يشارك فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و168 فريقا رياضيا رجالا ونساء من دوائر حكومة دبي وعدد من الجهات الحكومية في ثماني دول صديقة - عند عدد من الفرق المشاركة في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها نحو ثلاثة ملايين درهم.

و استمع سموه من مدير البطولة في نسختها الثانية مروان بن عيسى إلى شرح حول الشروط والأحكام التي تطبق على المشاركين وآلية عمل لجان التحكيم والتصفيات النصف نهائية والنهائية للألعاب التي تختتم يوم السبت المقبل .

و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية لموظفي حكومة دبي ومن يرغب كونها تسهم في صقل مواهب الشباب ممن لديهم هوايات وإبداعات رياضية و تجدد النشاط الجسدي والذهني لدى الشباب وتزيد من تفعيل أدائهم الوظيفي والإجتماعي.

وقال سموه : " إن الرياضة تنعش الذاكرة و تقوي البنية الجسدية و تخفف من ثقل أعباء الحياة لدى الإنسان وتخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب أنها تعزز ثقافة التقارب والتعاون بين الأشخاص خاصة و المؤسسات عامة".

وبارك سموه في ختام زيارته لموقع البطولة جميع الجهود و الطاقات الشابة .. و تمنى لكل الفرق و الأفراد و المشاركين تحقيق الفوز و تقبل النتائج سواء كانت إيجابية أم سلبية بروح رياضية عالية .

وشهد اليوم الأول من تصفيات فرق الرجال مشاركة 72 فريقا من بين 168 فريقا حكوميا من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم وتميزت منافساته بمواجهات مثيرة وأداء قوي من جميع الفرق على مستوى اللياقة البدنية والعمل الجماعي والقوة الجسدية والقدرات الذهنية لاجتياز 9 تحديات معقدة وبالغة الصعوبة.

و تستمر تصفيات الرجال على مدى يومين وتقام مساء غد منافسات الجولة الثانية بمشاركة 36 فريقا آخر وتخوض الفرق التحديات التسع نفسها ليتم بعدها مقارنة نتائج اليومين لاختيار الفرق الستة المتأهلة من تصفيات الرجال للمشاركة في النهائيات المقررة مساء يوم "السبت".

وأثبتت الفرق المتنافسة في اليوم الأول لتصفيات الرجال رغبتها في التأهل إلى المرحلة النهائية من النسخة الثانية للبطولة والحصول على أغلى الألقاب الذي يعكس أهداف المبادرة النبيلة في تفعيل ممارسة الرياضة والنشاط البدني الذي يستند إلى مبدأ روح الفريق الواحد والعمل الجماعي.

وأسفرت نتائج المنافسات عن مفاجآت خارج التوقعات في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الفرق التي تشارك للمرة الأولى بمستوى كبير ترجم من خلال عمل جماعي غاية في الانسجام والترابط والقوة البدنية والذهنية التي تواكب أهمية الحدث وأهدافه.. و بدا جليا تفوق بعض الفرق على صعيد التحضير والاستعداد البدني والذهني للمنافسات ما مكنها من حجز مقعد لها في المرحلة النهائية.

وتحظى مبادرة الألعاب الحكومية في نسختها الثانية بدعم مجموعة من الرعاة والشركاء تتضمن هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وإكس دبي ومطعم سولت.