الجابر يستقبل لاعبي الجزيرة أبطال كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، في مكتبه أمس، فريق الرجال بنادي الجزيرة لرياضة الجوجيتسو بمناسبة تتويجهم ببطولة صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو 2019، وتوجه معاليه بالتهنئة والتبريك للاعبي الفريق والكادر الفني والإداري على هذا الإنجاز الذي يعتبر وسام فخر واعتزاز لمسيرة كل لاعب رياضي، وقد حقق لاعبو الفخر هذا اللقب عن جدارة واستحقاق بعد تصدرهم الجولات الثلاث للبطولة.

وحضر الاستقبال راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة، وأعضاء مجلس الإدارة: عوض اليعقوبي، وعادل المرزوقي، وهاشم الفردان، وحليمان الهاملي، والمدير التنفيذي للشركة محمد الحوسني.