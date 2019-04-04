«أبوظبي» بطل الدولة لفرق الدراجات.. و«العربي» يحصد درع التفوق

المصدر: Ⅶ دبي - محمود شلبي

حقق فريق نادي أبوظبي للدراجات الذي يضم الرباعي: زايد سلطان العبيدي، وسيف إسماعيل الحوسني، ومحمد أحمد المطيوعي، وعبدالله العامري، بطولة الإمارات للدراجات للفرق ضد الساعة لفئة الناشئين، بعد نجاحه في تحقيق أفضل زمن في السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات في الحمرية لمسافة 30 كلم بمشاركة 9 فرق.

وجاء ثانياً فريق النادي العربي بينما احتل فريق نادي النصر المركز الثالث، وفي ختام السباق أعلنت اللجنة الفنية نتيجة درع التفوق العام للفرق على ضوء النقاط التي حصلت عليها الفرق في سباقات الموسم، حيث فاز فريق النادي العربي بالمركز الأول برصيد 223 نقطة وتبعه فريق نادي النصر 205 نقاط، ثم نادي أبوظبي ثالثاً 178 نقطة، وقام عبدالكريم الزرعوني، المدير المالي رئيس اللجنة الفنية، بتتويج الفائزين.