تألق إماراتي في ثانية جولات «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

شهدت الجولة الثانية من النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للشطرنج التي تقام على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم من 1 إلى 10 أبريل الجاري، تألقاً لافتاً للاعبي الإمارات، حيث تمكن الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان من الفوز على مواطنه علي الراشدي، وفاز أستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد على الدولي الهندي دورجيش كيه وكذلك تمكن نجم منتخب الإمارات عمار السدراني من تحقيق الفوز على الدولي الهندي أجام أدياتيبينما وفاز الدولي الإماراتي سالم أحمد الكعبي على الدولي الهندي ناديثا في، وحافظ 28 لاعباً ولاعبة على مواقعهم في الصدارة بتحقيقهم الفوز الثاني على التوالي، وجاء 24 آخرين في المركز الثاني بـرصيد 1.5 نقطة و54 لاعباً ولاعبة في المركز الثالث بنقطة واحدة.

كبرى المفاجآت

وشهدت الجولة الثانية كبرى المفاجآت، بخسارة النجم المصري الأستاذ الدولي الكبير احمد عدلي من الأستاذ الدولي الهندي راجوندان سيريهاري، وأسفرت باقي النتائج، عن فوز المصنف الثاني الروسي ماكسيم ماتلاكوف على الأستاذ الدولي الهندي أكاش جي، وتفوق المصنف الثالث الأستاذ الدولي الكبير الاوكراني يوري كوزيبوف على الدولي الهندي مانوش شاه، كما تمكن الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي أدواردو أتروزيجا من الحصول على نقطته الثانية على حساب الأستاذ الدولي الكبير الهندي سوندرا كيدامبي، بينما خسر الدولي الإماراتي احمد الرميثي من الأستاذ الدولي الكبير الهندي لكشمان وخسر الأردني الدولي لؤي سمير من الهندي براناف في.

بطولة قوية

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج أن بطولة دبي أكدت قوتها وسط البطولات الدولية الكبرى المعروفة في ظل استمرار عدد كبير من الأساتذة الدوليين، في المشاركة في البطولة كل عام، كما أن وصولها للنسخة 21 تأكيد على النجاحات التي حققتها ليس فقط من خلال الأسماء المشاركة بل من خلال أيضا مشاركة اللاعبين المواطنين وهو ما يكسبهم خبرة ونقاط تصنيف دولية، واستمرارها بنفس النهج تأكيد على ريادتها الدولية، وأضاف: البطولة الدولية لها مكاسب كبيرة في الشطرنج ولدينا عدد كبير من البطولات الدولية منها بطولة دبي والشارقة ماسترز والعين وأبوظبي وجميعها يصب في مصلحة اللعبة من خلال مشاركة عدد كبير من اللاعبين المواطنين كما أنها توفر المعسكرات الخارجية بجانب أنها تخدم استراتيجية الاتحاد والمنتخب الوطني في تجهيز اللاعبين من خلال الاحتكاك مع مدارس مختلفة.

مواجهات ساخنة

وتشهد الجولة الثالثة بعض المباريات الساخنة، التي من الممكن أن تؤثر نتائجها على ترتيب القمة حيث يلتقي المصنف الثاني الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الأستاذ الدولي الهندي فيساك أن أر، ويلعب المصنف الثالث الأستاذ الدولي الكبير الاوكراني يوري كوزيبوف مع الأستاذ الدولي الكبير الاوزباكستاني سينداروف شافخير، ويتقابل الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي أدواردو أتروزيجا مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي هارشا بهاسكوتي و يلتقي الأستاذ الدولي الاوزباكستاني فاخيدوف شمس الدين مع الأستاذ الدولي الكبير التركي مصطفى يلمز، وأما المصنف الأول الفيتنامي لي كونج ليم، فيلتقي مع الأستاذ الدولي الهندي شايمنخيل بي، كما يواجه المغربي محمد تيسير الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دايماكلينج ويلتقي لاعبنا إبراهيم سلطان مع المصري أحمد عدلي، ويلعب سالم أحمد الكعبي مع الهندي الدولي ساروبا أناند.

تعادلان

شهدت الجولة الثانية حالتي تعادل من جميع اللقاءات التي أقيمت، حيث تعادل المصنف الأول الفيتنامي لي كونج ليم مع الأستاذ الدولي النرويجي جونس هوج، وتعادل الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير مع الأستاذ الدولي الكبير التركي كان إيمار.