برنامج «الآسيوي» يهدد آخر مسابقات موسم السلة

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

أعلن اتحاد كرة السلة، صعوبة قيام بطولة كأس الاتحاد المخصصة للاعبين المواطنين، والتي تعتبر آخر مسابقات الموسم، بسبب المواعيد التي حددها الاتحاد الآسيوي لبطولة الأندية القارية في شهر مايو المقبل، بعد أيام معدودة من انتهاء مشاركة فريقي شباب الأهلي والشارقة في بطولة الأندية الخليجية، التي تقام في البحرين بين 20 و27 أبريل الحالي، والتي تُحدد نتيجتها الفريق المشارك في بطولة آسيا للأندية.

وأوضح الدكتور منير بن الحبيب، أن المواعيد الآسيوية الحالية، لن تمكن اتحاد السلة من إقامة آخر بطولات الموسم، ولكن لم يُصدر قرار رسمي إلى حين التواصل مع الاتحاد الآسيوي، والتأكد من عدم تغيير المواعيد، والتعرف أيضاً من ناديي شباب الأهلي والشارقة، حول إمكانية مشاركتهما في البطولة الآسيوية، في حال تحقيق اللقب الخليجي.

من ناحية أخرى، أكد ناديا شباب الأهلي والشارقة، عدم وجود تغييرات في صفوف الفريقين للبطولة الخليجية بالبحرين، التي يدافع فيها الشارقة عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي في سلطنة عمان، وأوضح علي الأميري مشرف الألعاب الجماعية في الشارقة، أن الصورة سوف تتضح بشكل كامل، في ما يخص المعسكر الخارجي خلال اليومين المقبلين، مستبعداً تغيير المحترفين الأجانب في الفريق.

ولم يختلف الوضع في صفوف شباب الأهلي، بحسب رأي مدرب الفريق، أحمد مرعي، الذي أكد على أن الانسجام الحالي بين اللاعبين، يبعد فكرة التغيير، بينما سيتحدد أمر المعسكر بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تحديد مباريات الكأس

حدد اتحاد كرة السلة، ملاعب مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تقام يوم غد الجمعة، حيث يلتقي شباب الأهلي والعين على صالة نادي الجزيرة، وبني ياس والظفرة في الخامسة مساء في الصالة النهيانية بالعين، التي تستقبل أيضاً لقاء البطائح والجزيرة في السابعة مساء نفس اليوم، والوصل والنصر بصالة نادي الشارقة، وتقام مباراتا نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، على أن تختتم البطولة يوم الجمعة 12 أبريل الحالي.