الزرعوني يتألق في «فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حقق اللاعب الإماراتي محمد الزرعوني فوزاً مستحقاً على نظيره اليمني أحمد المشقري في منافسات اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم دبي 2019 والتي تقام في صالة مكتوم بن محمد بن راشد، بمشاركة 290 لاعباً ولاعبة من 36 دولة، ويشارك الزرعوني في هذه البطولة بفئة فردي رجال على الكراسي المتحركة MZ WH1، وعبر اللاعب عن فرحته بالتأهل إلى المنافسة المقبلة.

حضر افتتاح المنافسات كل من ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارلمبية الآسيوية – مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من الجماهير ومحبي اللعبة.