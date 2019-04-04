هانسيل وسوندرلاند في صدارة رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شدد السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والدراج البريطاني سام سوندرلاند قبضتيهما على صدارة رالي أبوظبي الصحراوي الـ 29 برعاية نيسان بعد يوم حافل بالمفاجآت وخلط الأوراق في مرحلة أدنوك الرابعة البالغ مسافتها 286.1 كم. وذلك قبل المرحلة الأخيرة (طيران أبوظبي) التي ستقام اليوم وتختتم في العاصمة أبوظبي.

وبينما قام بيترهانسيل بتوسعة صدارته للرالي بفارق 18 دقيقة و35 ثانية عن السائق الإماراتي خالد القاسمي، فإن سلسلة المشاكل التي أوقفت بعض منافسيه الرئيسيين خلال مرحلة أدنوك تشير إلى أن النصر بات مؤكداً.

وسجل بيترهانسيل الفائز خمس مرات بلقب الرالي وزوجته أندريا أسرع زمن أمس على متن سيارة ميني جون كوبر وركس، وكان الهولندي بيرنهارد تن برينكه الضحية الأبرز في مرحلة أدنوك بعد أن حل ثانياً، في حين، باءت محاولات السائق البولندي جاكوب برزيغونسكي الفائز بمرحلة نيسان بالفشل في الانطلاق صباح أمس بسبب عطل ميكانيكي، وفي النهاية أعاد سيارته جون كوبر وركس باغي إلى المخيم الليلي ليعلن انتهاء تحديه لعام آخر.

كما تلاشت آمال وطموحات مارتن بروكوب المدافع عن اللقب بعد المرحلة الشاقة، لتوقف سيارته فورد رابتور آر إس كروس كانتري مع عدد من السيارات وسط الكثبان الرملية في وقت مبكر.

ولم يكن الشيخ خالد القاسمي أسعد حظاً فقد علقت سيارته أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر في نفس المنطقة، إلا أنه استطاع الخروج تحدوه الثقة في حقيقة أنه سبق أن انطلق في مرحلة بعجز أكبر بكثير قبل عامين وحقق الفوز. لكنه أنهى في المركز الثالث للترتيب العام بفارق 27 دقيقة و37 ثانية متقدماً على البولندي آرون دومزالا بسيارة تويوتا هيلوكس.