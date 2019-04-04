بطولة دبي المفتوحة للملاكمة تنطلق غداً

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

تنطلق بطولة دبي المفتوحة للملاكمة غداً، في نادي الإمارات للغولف بدبي، بمشاركة عدد من الأبطال الأولمبيين من مختلف أنحاء العالم. وأعرب عدد من المشاركين، عن سعادتهم بإقامة البطولة في دبي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في نادي الإمارات للغولف، بحضور بوب يالين رئيس شركة إم تي كيه العالمية، وباول جيبسون مدير العمليات الدولية في «إم تي كيه»، وجيمي كونلان خبير التطوير المهني، وبراد جاكوبس من شركة توب رانك، وأحمد صديقي ممثل نادي 10 راوند للملاكمة.

وأكد دايفي أوليفر جويس بطل الملاكمة، دبي هي مكان رائع لإقامة بطولة، والمنافسة في فيها تعتبر تجربةً استثنائية، ومن الممتع حقاً أن يحظى الناس هنا في دبي بفرصة لرؤية عرض احترافي، وتعتبر البطولة مجرد بداية للكثير من نشاطات الملاكمة الكبيرة في دبي خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه متحمس لفرصة الفوز باللقب العالمي للملاكمة أمام جمهور جديد في دبي.

من جانبه، أكد النجم ستيفين تيفاني بطل وزن الريشة، أنه على موعد جديد في فرصة تاريخية غداً، ليتغلب على البطل الأوروبي في وزن الريشة، أوليفر جويس. وأضاف: كنت في إجازة هنا في دبي مع زوجتي في العام الماضي، وأنا منبهر من فكرة أنني سأقاتل في تلك الإمارة الرائعة، إنه مكان عظيم، وأتطلع للوجود مجدداً. وسيواجه أوليفر الذي لم يهزم سابقاً، وفاز بتسعة نزالات، سبعة منها بالضربة القاضية على ستيفين تيفاني من فريق إم تي كي العالمي، ويتواجهان في حلبة الملاكمة بنادي الإمارات للغولف، وينقل مباشرةً على قناتيESPN,IFLTV.

ويشارك في البطولة، العديد من الملاكمين، منهم بطل أوزبكستان الأولمبي شاخوبيدين زيروف، وماثيو تابيا من أستراليا، الذي فاز بتسعة نزالات، خمسة منها بالضربة القاضية، ومن السعودية زهير القحطاني، الذي فاز بخمسة لقاءات، وكذلك سلطان زربيك من كازخستان، الذي فاز بخمسة نزالات، منها ثلاثة بالضربة القاضية، كما سيشارك أيضاً البطل النيجيري أليو لاسيسي، الذي فاز باثني عشر لقاء، منها ثمانية بالضربة القاضية، حيث يتنافسون على جائزة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الذبابة، والعديد من الجوائز الأخرى.