أكبر مهرجان للهجن في «ختامي المرموم»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، أكمل نادي دبي لسباقات الهجن استعداداته لتنظيم مهرجان المرموم التراثي 2019 الذي يعد أكبر مهرجانات الهجن في الخليج في ختام موسم السباقات وينطلق اعتباراً من بعد غد السبت وحتى 18 أبريل الجاري.

وأعلن النادي عن كافة تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقده نهار أمس بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن وعبد الله أحمد الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي والزميل عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام.

اكتمال التحضيرات

وأكد علي بن سرود اكتمال كافة التحضيرات والترتيبات للمهرجان الذي يشهد إقامة 378 شوطاً من سن الحقاقة وحتى سن الحول والزمول، وسيكون التنافس في المهرجان على 44 رمزاً، وتوقع بن سرود أن يشهد مهرجان ختامي المرموم تنافساً محموماً بين أهل الهجن العربية الأصيلة بحثاً عن حصد الناموس والإنجاز في ختامي الختاميات وقال تفصيلاً: يأتي المهرجان في ختام موسم ساخن من مواسم سباقات الهجن لذا أتوقع أن يكون المستوى من خلاله أكثر من متميز ويشهد تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة التي نعلم تماماً أنها أكملت تحضيراتها لهذا المحفل الذي يعتبر الأكبر من حيث عدد الأشواط والجوائز المرصودة فيها ومن حيث عدد الهجن التي تم تسجيلها رسمياً للمشاركة.

جائزة البيرق

وتحدث بن سرود عن جائزة بيرق الناموس قائلاً: ساهمت جائزة بيرق الناموس بدرجة كبيرة في رفع وتيرة التنافس في عالم سباقات الهجن، لذا وجب علينا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب هذه الفكرة العظيمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي والذي كما يعلم الجميع أحد أكبر الداعمين لرياضة الآباء والأجداد، وكشف بن سرود عن تشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لملتقى بيرق الناموس الذي سيقام في صباح الاثنين المقبل في ثالث أيام المهرجان وسيتم مناقشة الكثير من التفاصيل الخاصة بالبيرق مع المشاركين.

احتفال كبير

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن إن تسليم بيرق الناموس والدروع لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة مع جوائز نقدية 10 ملايين درهم، تقدم في احتفال كبير يقام بعد اعتماد النتائج النهائية في أعقاب ظهور نتائج الفحص الخاص بالهجن وقال: لدينا نظام متبع منذ سنوات في عملية فحص العينات الخاصة بالمطايا المشاركة في السباقات للتأكد من خلوها من المواد المحظورة دولياً، وذلك عبر مختبر خاص بمستشفى الجمال.

دعم ومتابعة

وقال بن سرود في ختام حديثه إن كل محبي وعشاق رياضة الآباء والأجداد في غاية السعادة للاهتمام منقطع النظير الذي يجدوه من أصحاب السمو الشيوخ، وتابع: لم يقصروا على الإطلاق وظلوا على الدوام داعمين ومتابعين لكل التفاصيل الخاصة بهذه الرياضة وبالتأكيد ذلك يشعرنا بالفخر وهو سبب أساسي للتطور الذي تشهده سباقات الهجن والتي تحظى بمتابعة لا مثيل لها من جانب الجماهير والعشاق والمتابعين في كل مكان.

شكر

تقدم علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالشكر لجميع الرعاة والهيئات الحكومية والخاصة التي ساهمت على الدوام في إنجاح مهرجان ختامي المرموم للهجن العربية الأصيلة، مشيراً إلى اكتمال عمل جميع اللجان المنظمة للقرية التراثية ومسابقة المحالب والمزادات والتي تعتبر من الفعاليات المهمة التي ترافق المهرجان.

378

يشهد مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربية الأصيلة، إقامة 378 شوطاً، منها 132 شوطاً منها لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و246 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 30 شوطاً في سن الثنايا، و38 شوطاً لسن الذلل والزمول.

وستتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 80 شوطاً، و50 شوطاً في سن اللقايا، و42 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً في سن الثنايا، وأربعين شوطاً للذلل والزمول.

ووضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسة، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً، بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار.

عبد الرحمن أمين: أعددنا تغطية تلفزيونية مميزة

كشف عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، عن خطتهم لتغطية فعاليات مهرجان ختامي المرموم التراثي 2019، مبيناً أن القناة سوف تقوم بالنقل المباشر لجميع الأشواط، وأنهم لا يمانعون في منح الخدمة للقنوات الراغبة بعد التنسيق، وقال: ستكون لدينا ثلاثة برامج يومية، أولها «ساعة الصفر» الذي يبدأ في الثانية عشر ظهراً، ويستمر حتى انطلاق أشواط الرموز، بالإضافة إلى برنامج «القافلة»، والذي يبث على الهواء مباشرة، ونهتم من خلاله برصد القرية التراثية، وما يدور فيها من فعاليات، كما نبث أيضاً برنامج «أهل الهجن»، والذي ستوجد فيه نخبة من الخبراء، لتحليل السباقات، وما دار في التحديات، وأكد عبد الرحمن أمين أن اليوم الختامي للمهرجان، سيشهد تغطية خاصة، سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.