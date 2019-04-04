عبد الله الفلاسي: عروض وفقرات متنوعة تثري الحدث

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد عبد الله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، اكتمال كافة التحضيرات الخاصة بفعاليات قرية المرموم التراثية، والتي تشهد في نسختها الجديدة إضافة العديد من الفعاليات الجديدة، والتي تتواءم مع الإقبال الكبير الذي حظيت به القرية من جانب السياح الأجانب والزوار من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين المقيمين بالدولة والزوار.

وقال الفلاسي: تسعى القرية للتعريف بالتراث الإماراتي والخليجي والعربي والأفريقي والهندي من خلال الكثير من الفعاليات التي جرى التحضير لها بدقة واهتمام وبصورة تلبي تطلعات القاعدة الكثيفة، وذلك من خلال عروض الفرق الشعبية والتراثية مثل فرقة الحربية والفرقة الهندية والفرقة الأفريقية وفرقة النهامين وفرقة المديمة، كما ستشهد قرية المرموم التراثية إقامة عدد من عروض فرقة أورنينا العالمية من بينها عرض عام التسامح، كما ستقام عروض الحياة البحرية «اللبخ والقرقور» والفرقة اليمنية.

فعاليات متنوعة

وتابع مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء: ستشهد النسخة الجديدة من قرية المرموم التراثية تواجد العازفين المنفردين، بالإضافة إلى فعالية العرس اليمني، كما ستتواجد الشخصيات التراثية، ويتم تسليط الضوء على الحرف القديمة وحياة البداوة والحظيرة، ويهتم القائمون بأمر القرية بالتوثيق من خلال استوديو التصوير، وأفصح عن أن إدارة القرية التراثية اهتمت بأمر الأطفال وذلك من خلال إقامة ورشة للأطفال ستشهد لأول مرة عروض الليزر، كما تم التحضير لمدينة الملاهي للأطفال. وكشف الفلاسي عن إقامة مسابقة أجمل زي تراثي للأولاد والبنات من عمر الرابعة وحتى العاشرة والتي ستقام بتاريخ السابع عشر من أبريل.

جوائز قيمة

وأعلن مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن عن جوائز قيمة لزوار القرية التراثية وقال: على رأس الجوائز ثلاث سيارات «تويوتا كورولا، نيسان كيكس، شيفروليه ماليبو»، سيتم السحب عليها بواسطة كوبونات عند الشراء بمائتي درهم، كما سيتم توزيع كوبونات للمشتريات من داخل القرية على الزوار، وكشف عبد الله أن عدد الكوبونات التي سيحق لها المشاركة في السحب على السيارات هي ألف كوبون سيتم توزيعها من خلال أيام المهرجان وفقاً لقيمة الشراء.

شكر للرعاة

وتقدم عبد الله أحمد فرج بالشكر لرعاة المهرجان وعلى رأسهم الطاير للسيارات وإعمار العقارية، والفطيم للسيارات والعربية للسيارات «مجموعة الرستماني»، الكندي للسيارات، بالإضافة للشركاء الإعلاميين: «قناة دبي ريسنج، قناة ياس، إذاعة الأولى»، كما تقدم مدير إدارة التسويق والفعاليات بالشكر للدوائر الحكومية المشاركة في المهرجان وعلى رأسها شرطة دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، الهلال الأحمر الإماراتي ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

برنامج «القافلة»

ويتزامن افتتاح القرية التراثية مع بث برنامج «القافلة» الذي ستقدمه على قناة دبي ريسنج المذيعة سوسن سعد، وسيتم من خلاله عرض الكثير من الفعاليات واللقاءات المهمة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى الكثير من الفقرات والمسابقات.