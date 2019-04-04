سيدات شرطة رأس الخيمة بطلات «تحدي راك»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، فئة السيدات، على المركز الأول بعد منافسات قوية وشرسة للحظة الأخيرة، أسفرت في النهاية على اعتلاء سيدات شرطة رأس الخيمة منصة التتويج بالمركز الأول في «تحدي راك» التي تُعد البطولة الأولى على مستوى إمارة رأس الخيمة التي نظمتها حكومة رأس الخيمة متمثلة في إدارة الموارد البشرية على يومين، الأول فئة الرجال، والثاني فئة السيدات، بمشاركة 9 جهات حكومية على مستوى الإمارة.

وشملت البطولة ثلاث مراحل للمنافسات، المرحلة الأولى، والثانية مسابقات القوة البدنية، والمرحلة الثالثة مسابقات السباحة والتجديف، إذ وجّه العميد عبد الله خميس الحديدي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة، بالمشاركة في البطولة، وتوفير كل الدعم للفريق (فئة الرجال والسيدات).

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة أن القيادة تبدي اهتماماً كبيراً بالعنصر النسائي ومشاركة المرأة الفعالة في مختلف الأنشطة الأمنية والمجتمعية، إيماناً بدورها الرائد في دعم وتعزيز مكانة العنصر النسائي في المجتمع، وجعلها ذات قيمة كبيرة في المجالات كافة التي تشارك فيها وتحقيق إنجازات مرموقة، مؤكداً أنها في تطور ملحوظ ودائم في إنجازاتها الميدانية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب المقدم فهد عبد الله بن جمعة، رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، عن سعادته لاعتلاء شرطة رأس الخيمة منصة التتويج والحصول على المركز الأول، إذ أوضح أن هذا التتويج لم يأتِ إلا بفضل دعم القيادة وجاهزية العنصر البشري وإعداده بشكل دائم للمشاركات الداخلية والخارجية.