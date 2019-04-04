منتخب الجودو يعسكر في جورجيا استعداداً للاستحقاقات الآسيوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على سير إعداد منتخبنا الوطني للجودو، خلال معسكره الذي يقيمه حاليا بالمجمع الرياضي في مدينة غوبي بجورجيا، حيث تقيم البعثة في بيت الشباب هناك بجانب منتخب جورجيا للشباب والناشئين.

وقال محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد مشرف الجودو رئيس البعثة، عقب الاتصال الهاتفي، مع رئيس الاتحاد بأن بعثة منتخبنا الوطني للجودو، تواصل تدريباتها اليومية على فترتين بمعنويات عالية،استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للجودو التي تقام في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الحالي، حيث يستمر المعسكر الحالي حتى التاسع من أبريل، ثم العودة للبلاد، قبل السفر إلى أوزبكستان في العاشر منه، للمشاركة في بطولة آسيا المقبلة، والتي تعقبها بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، التي تحتضنها الفجيرة بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، وتقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 22 أبريل الحالي.

بعثة المعسكر

وتضم بعثة منتخبنا في معسكر جورجيا المدرب الياباني نويا، فضلاً عن 10 لاعبين تم اختيارهم من مختلف الفئات والأعمار والأوزان وهم زايد النقبي،احمد المشجري،عبدالله الجابري،احمد جاسم الثميري،راشد الحوسني،سعيد النقبي،عيسى البدري،حارب جمعة،احمد النقبي وعلي الدرمكي، وسينضم إليهم قبل بطولة الفجيرة اللاعبة ميثاء محمد النيادي التي تشارك في وزن تحت 57 كغ، والدوليان المصنفان فيكتور وايفان بجانب المدرب فاسيلي.