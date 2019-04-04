بلدية رأس الخيمة تحتفي بإنجازات بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة- البيان الرياضي

احتفت بلدية رأس الخيمة بالإنجازات المشرفة لثلاث موظفات، حصلن على الميداليات الملونة، والمراكز الأولى في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بحضور منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة ويوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيستو، مسؤول الأندية، والمدربة البرازيلية بليانا، فضلاً عن مسؤولي الدوائر المختلفة في البلدية ومجموعة من الموظفين والموظفات.

وحرص الزعابي والبطران على تكريم كل من أماني سعيد النعيمي وخلود عبيد ونورا موسى، وسط أجواء كبيرة من السعادة بالإنجاز المشرف، الذي يعكس روح الإرادة والتحدي لبطلات البلدية في لعبة الجوجيستو.

بطولة غالية

وهنأ الزعابي الفائزات بالمراكز الأولى، على الإنجاز المشرف في بطولة غالية على قلوب الجميع، لأنها تحمل اسم أم الإمارات الملهمة لنجاح المرأة وتميزها، وقال: إن الاحتفال بما تحقق يجسد قيمة التقدير لمثل هذه النجاحات لموظفي وموظفات البلدية في المجالات الرياضية والثقافية لتأكيد الدور المجتمعي المهم وتأكيد التميز في الأنشطة المختلفة، بما يعود بالكثير من الإيجابيات على المجتمع وهو يمثل أقل تقدير لجهود بذلت من موظفات البلدية، في إطار سعيهن للتفوق خارج إطار العمل الوظيفي، الأمر الذي يحظى بالدعم والاهتمام والمتابعة من إدارة البلدية حتى يمثل دافعاً قوياً لجميع الموظفين ويمنحهم فرصة التطور على كل المستويات.

مزيد من التكريم

وتمنى الزعابي أن يكون التكريم في الفترة المقبلة لأكبر عدد من موظفات البلدية وليس لثلاث فقط، نتيجة للثقة الكبيرة في القدرات الكبيرة والمهارات المتميزة للموظفات من خلال رياضة الجوجيستو أو أي رياضة أخرى تعزز الصورة المشرفة للوطن في المحافل الخارجية، وأعلن الزعابي استعداد بلدية رأس الخيمة لتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لتميز الموظفات في رياضة الجوجيستو ودعم أسباب التفوق في البطولات المختلفة لأن الرياضة رسالة معبرة وتعكس الإصرار والإرادة والروح الوثابة لكل ما يؤدي إلى مواجهة التحدي بمضاعفة الجهود لأجل تحقيق الغايات المرجوة.