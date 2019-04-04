فوز طائرة العين وشباب الأهلي في ذهاب «البلاي أوف»

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

فاز العين وشباب الأهلي على بني ياس والجزيرة بالترتيب، أول من أمس، في مباراتي ذهاب الدور قبل النهائي لدورة «البلاي أوف»، والتي تشارك فيها الفرق الأربعة الأولى في ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، وتتنافس فيما بينها على درع المسابقة في الموسم الحالي.

وحقق العين الفوز على ضيفه بني ياس 3-1، بنتائج أشواط 25-21 و26-28 و25-20 و25-21، وهو اللقاء الثالث بين الفريقين، وسبق وفاز العين على بني ياس في مباراتهما بالدور الأول بنتيجة 3-0، ثم فاز بني ياس في لقاء الدور الثاني 3-2، فيما حقق شباب الأهلي، فوزاً صعباً على مستضيفه الجزيرة 3-2، وجاءت نتائج الأشواط 20-25 و25-20 و25-27 و25-18 و17-15 لمصلحة «فرسان دبي»، والذين ثأروا من خسارتهم في الدورين الأول والثاني للدوري من الجزيرة بنتيجتي 0-3 و1-3.

ويحتاج العين وشباب الأهلي، إلى تكرار الفوز في لقاءي الإياب يوم الجمعة المقبل، للتأهل إلى الدور النهائي، أما فوز بني ياس على أرضه، والجزيرة خارج أرضه، فيؤجل الحسم إلى لقاء ثالث فاصل يوم 9 أبريل الجاري، ويصعد الفائزان في المربع الذهبي، إلى لعب الدور النهائي يومي 12 و16 أبريل الجاري، من مباراتين، ذهاباً وعودة، وحال تبادل الفوز ستكون هناك مباراة فاصلة يوم 19 على ملعب محايد، بينما يلتقي الخاسران من المربع الذهبي يوم 12 من الشهر نفسه، على ملعب محايد لتحديد الفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع.