المؤتمر العربي يكرم أكاديمية «أم الإمارات»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بنجاح مشاركتها في المؤتمر الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، الذي نظمته مؤخراً الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي على مدى يومين في العاصمة القاهرة، وأقيم تحت شعار «التحديات والفرص»، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجامعة الدول العربية، وبرعاية وحضور وزير الشباب والرياضة المصري، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبرعاية خيرية من مؤسسة بهية لسرطان الثدي للسيدات، وحظي المؤتمر بحضور عدد كبير من الشخصيات القيادية وممثلي الهيئات الرياضية العربية والعديد من الخبراء والمهتمين والباحثين وقطاع كبير من أساتذة وعمداء كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية من ما يقرب من 35 دولة عربية، وقام الدكتور عصام الهلالي، رئيس الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي، بتكريم مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية «أم الإمارات»، على مشاركتها البنّاءة في المؤتمر، وبما أثرى الحوار حول كيفية تعزيز مكانة المرأة الرياضية.

مشاركة فاعلة

وشاركت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في ندوة «التجارب العربية في مجال رياضة المرأة»، وقامت مريم المنصوري، ممثلة الأكاديمية، باستعراض تجربة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الناجحة في جعل الرياضة عنصراً رئيسياً في الحياة اليومية للنساء الإماراتيات، بما يشمل كافة الفئات العمرية والقدرات البدنية، فضلاً عن حث النساء الإماراتيات على اتباع نمط حياة صحي ونشط، وغرس قيم الرياضة والروح الرياضية ضمن الوعي المجتمعي لسكان دولة الإمارات.

دعم «أم الإمارات»

وأكدت المنصوري للحضور أن ذلك يأتي استناداً إلى دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حيث جاء إطلاق الأكاديمية في عام 2010 بمبادرة ورعاية كريمة من سموها، سعياً لـترسيخ ثقافة الرياضة النسائية في الوعي العام للإمارات، وخلق بيئة آمنة وملائمة ثقافياً تتيح للمرأة الإماراتية ممارسة الرياضة.

دور الإمارات الرائد

وألقت المنصوري الضوء على نجاح دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كمركز رياضي عالمي رائد ووجهة استثنائية في مجال السياحة الرياضية، بالإضافة إلى دور أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كلاعبٍ رئيسي في تطوير المشهد الرياضي النسائي العالمي، انطلاقاً من مهمتها الرامية لتمكين المرأة الإماراتية عبر دعم وتطوير رائدات الرياضة، وتشجيع مشاركة النساء ضمن مختلف الفعاليات الرياضية في شتى أنحاء الدولة، فضلاً عن تعزيز مستويات تمثيل المرأة ضمن كافة الرياضات.

منصّة مثالية

شكّل المؤتمر الدولي في مصر منصة مثالية للتعريف بأنشطة وفعاليات الأكاديمية المحلية والعالمية في مجال رياضة المرأة، وللتعرّف على مختلف المؤسسات والمتحدثين المشاركين الملهمين الذين يشاركون رؤية موحّدة تسعى إلى تمكين المرأة في العالم العربي في مجال الرياضة.