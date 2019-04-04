تقديم مباراة المركز الثالث لدوري سيدات الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر اتحاد الكرة الطائرة، تقديم موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري الطائرة للسيدات، لتقام ظهر السبت المقبل، في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، بدلاً من الموعد السابق 12 أبريل الجاري، وتجمع تلك المباراة بين فريقي لافيلا واسبيريا، بعد خسارتيهما لمباراتي الدور قبل النهائي، إذ خسر اسبيريا من الوصل 1-3، ولافيلا من نادي الشارقة لرياضة المرأة بالنتيجة نفسها، ومن المقرر أن يلتقي فريقا الوصل والشارقة لرياضة المرأة يوم 12 أبريل الجاري، على صالة نادي شباب الأهلي أيضاً، في المباراة النهائية على درع دوري الكرة الطائرة للسيدات، ويذكر أن دوري السيدات ضم 8 فرق وهو آخر مسابقات الموسم المحلي للسيدات.