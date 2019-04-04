كأس الإمارات الدولية الثالثة للجمباز الإيقاعي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم من مجلس دبي الرياضي والقنصلية العامة الروسية بدبي والإمارات الشمالية، تنطلق يوم غد منافسات النسخة الثالثة من كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي في أكاديمية جيمس الأمريكية بدبي، والتي تستمر يومين وينظمها نادي ناتاليا للجمباز ومجموعة البحراوي بالتعاون مع شركة براندز آند تريندز ، ومجموعة جيمس التعليمية ومياه مونفيزو.

ويشارك في البطولة 140 رياضياً من 10 دول تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، كما ستشهد للمرة الأولى على الإطلاق في الدولة مشاركة المنتخب الوطني الروسي للجمباز الإيقاعي الذي سيقدم عرضاً بعنوان «سندريلا»، بالإضافة إلى البطل الأولمبي ثلاث مرات في الجمباز الإيقاعي للرجال الروسي ألكساندر بوكلوف، الذي سيقدم دروساً تعليمية لهواة هذه الرياضة بعد ختام المنافسات.