حمدان بن محمد يشهد انطلاق الألعاب الحكومية

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلاق فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية للألعاب الحكومية على شاطئ كايت بيتش بدبي والتي ينظمها المجلس بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

و أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أثناء تفقده سير المنافسات بمستوى الفرق النسائية المشاركة، مثنيا على عملها الجماعي واتحادها وتحليها بالإصرار والمثابرة والرغبة الحقيقية في الفوز والتقدم إلى الأدوار النهائية للبطولة.

و في لفتة سخية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وجه سموه برفع قيمة الجوائز الإجمالية للألعاب من مليوني درهم إلى ثلاثة ملايين درهم مؤكدا أن الفرق التي تنافس حتى الرمق الأخير و تتبوأ المراكز الثلاثة الأولى تستحق كل الإشادة و التكريم.

و تشكل هذه البادرة الكريمة من سموه حافزا كبيرا للمتنافسين يرتقي بمستوى البطولة ويضفي أجواء استثنائية من الحماس و المنافسة الشريفة.

وبموجب هذه المكرمة يحصل أصحاب المركز الأول فرق الرجال و السيدات على مليون درهم لكل فريق و أصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.

وأسفر اليوم الأول عن منافسات مثيرة لتصفيات السيدات شملت 62 فريقا على مجموعتين لاجتياز تسعة تحديات في ظل تواجد جماهيري لافت لتشجيع المتنافسات وتحفيزهن ويشهد اليومان الثاني و الثالث للبطولة انطلاق تصفيات فرق الرجال.

و تقام التصفيات النهائية مساء يوم السبت المقبل لتواجه الفرق المتأهلة التحدي الأصعب والأخير الذي تم تصميمه خصيصا لاختبار قدرتها على تجسيد قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وسط مؤثرات صعبة مقارنة مع تحديات المرحلة التأهيلية التي اتسمت أيضا بالكثير من التعقيدات والغموض.

و قالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن العمل الجماعي وروح الفريق الواحد تجسدت بأبهى حلة اليوم مع انطلاقة الألعاب الحكومية ونود أن نتقدم بموفور الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مبادرته الكريمة التي ستشكل حافزا كبيرا لفرق السيدات.

و عبر مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية عن امتنانه بالحضور و التفاعل الجماهيري الكبير و الأداء المتميز الذي ظهرت عليه فرق السيدات و هو ما يبرز التطور الذي شهدته النسخة الثانية من البطولة و توجهها نحو العالمية.

و تحظى الألعاب الحكومية 2019 بدعم مجموعة من الرعاة تتضمن هيئة كهرباء ومياه دبي و بلدية دبي و هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إضافة إلى الدعم اللوجستي من كل من المشروعات التجارية، ودو، وإكس دبي، ومطعم سولت، وماي دبي.

