ناشئو الشطرنج يستهلون مشوارهم الآسيوي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن منتخبنا الوطني للشطرنج اليوم مشواره في بطولة آسيا الفردية للناشئين للشطرنج 2019، التي تقام في سيرلانكا، وتستمر حتى 10 أبريل الجاري.

ويترأس البعثة عبد العزيز الخوري نائب رئيس الاتحاد، وتضم الإدارية فوزية عباس الأمين المالي ورئيس الجهاز الفني بالاتحاد، والمدرب قسطنطين لاندا، و7 لاعبين ولاعبات، هم حمد عصام وخليفة خالد وسعود الزرعوني وراشد الحمادي وعمران الحوسني ووافية درويش وروضة السركال.

وأكد عبد العزيز الخوري أن الهدف الأسمى من المشاركة هو تحقيق إنجاز على المستوى القاري، بعد الإنجازات العربية الكبيرة التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وكذلك الإنجازات على مستوى بطولات آسيا الغربية، وهو ما رفع سقف الطموحات إلى تحقيق المراكز الأولى في بطولة آسيا.