50 مشاركاً يتنافسون في تحدي «الموتوسيرف» بأبوظبي غداً

المصدر: Ⅶ أبوظبي __ البيان الرياضي

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي الاستعداد والجاهزية من أجل استضافة الجولة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف في إمارة أبوظبي والتي تنطلق ابتداء من غد وحتى يوم السبت المقبل، بحضور ومشاركة عالمية من 50 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 14 جنسية وفي الحضور الأول لهذه البطولة في الشرق الأوسط.

وتبدأ فعاليات الجولة بالتجارب الحرة والتدريبات الخاصة بالمشاركين في مسار السباق، ثم ينطلق السباق مع المرحلة الأولى يومي الجمعة والسبت ثم الختام مع المرحلة الثانية والتتويج.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان عن الاستعدادات اللوجستية واكتمالها من أجل أن تظهر البطولة في صورة مثالية وتعكس القدرات التنظيمية للنادي البحري، مثمناً القيمة الكبيرة لحضور هذه البطولة على كورنيش العاصمة حيث إنها من البطولات الجديدة والتي أصبح لها سمعة عالمية كبيرة على المستوى العالمي وحضور وإقبال كبير في المشاركة وشعبية أيضاً.

وقال: حريصون على إحضار أقوى البطولات إلى جماهيرنا في الإمارات من أجل الاستمتاع بالتحدي وكي يعيش الجمهور والحضور إثارة منافسات بحرية جديدة وقوية، كما أن توقيت إقامة المنافسة ملائم للأسر، حيث إنها في فترة إجازة المدارس.

وأكد أن الدور المهم للنادي في الترويج الرياضي للعاصمة وخاصة أن كل الرياضات والأنشطة والبطولات البحرية التي ينظمها النادي تتماشى مع الخطة والاستراتيجية لإمارة أبوظبي عبر استضافة أهم الأحداث والتحديات الرياضية البحرية. وقال: ما يقوم به نادي أبوظبي البحري جزء من الخطة والتوجه إلى أن نجلب البطولات الأهم إلى الإمارات والعاصمة أبوظبي، وأن نبحث دوماً عن التجديد في كل ما نقدمه من تحديات رياضية.