موليناري يتقدم 99 مركزاً في السباق إلى غولف دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تقدم الإيطالي فرانشيسكو موليناري حامل لقب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، 99 مركزاً دفعة واحدة بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة ديل العالمية لينتقل من المركز 113 إلى المركز 14 هذا الموسم.

وحصد الإيطالي 565 نقطة في البطولة التي أقيمت في أمريكا، ليعزز من فرصه للتواجد ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم والتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقام على ملعب الأرض «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

واحتل الدنماركي لوكاس بجيرجارد المركز الرابع في البطولة ليتحرك من المركز 115 إلى المركز 20 في ترتيب «السباق إلى دبي»، وهو أيضاً يتطلع إلى المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعلن ختام الجولة الأوروبية.

وأصبح الجنوب أفريقي لويس أوستويزن قريباً من قمة ترتيب «السباق إلى دبي» بعد حصوله على المركز الخامس في الحدث ليكسب 289 نقطة ويتقدم من المركز الثامن إلى المركز الثاني في الترتيب، ويصبح الفارق عن شاين لوري صاحب المركز الأول 183.5 نقطة فقط، وشارك بطل الماسترز عام 2017 سيرجيو جارسيا المركز الخامس لينتقل من المركز 17 إلى المركز التاسع.

وفي الوقت نفسه، أقيمت بطولة الهند المفتوحة وشهدت فوز ستيفن جالاتشر للمرة الأولى منذ خمس سنوات لينتقل من المركز 259 إلى المركز 26 في لائحة «السباق إلى دبي»، واحتل اليباني ماساهيرو كاوامورا، الذي يستمر في تقديم أداء جيد في موسمه الصاعد في الجولة الأوروبية، المركز الثاني ليصعد من المركز 61 إلى المركز 24 في «السباق إلى دبي».