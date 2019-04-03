35 دولة تدشن بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

انطلقت أمس، في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، منافسات بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم - دبي 2019، بمشاركة أكثر من 290 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة بينها لاعبونا ولاعباتنا فرسان الإرادة والتحدي.

وتعتبر هذه النسخة من بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم مؤهلة رسمياً إلى الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، حيث اعتمد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بطولة فزاع الدولية كمحطة مؤهلة للأولمبياد، لما تميزت به البطولة من حسن تنظيم يتوافق بل ويتجاوز المتطلبات الفنية واللوجستية لتنظيم أية بطولة.

وعقدت اللجنة الفنية للبطولة أول اجتماع لها أمس، حضره ممثلو الوفود المشاركة، تم خلاله عرض كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالبطولة وآخر التحديثات التي طرأت في عالم الريشة الطائرة، كما تمت مناقشة التصنيفات الطبية الخاصة باللاعبين ومواعيد المباريات من خلال القرعة التي قسمت المنتخبات واللاعبين إلى مجموعات كل حسب فئته.

ويشارك منتخبنا الوطني للريشة الطائرة بأربعة لاعبين يتقدمهم محمد الزرعوني بعد إعادة تصنيفه رسمياً للمنافسة على الكرسي المتحرك، كما يشارك اللاعب سلطان الحليان في تصنيفه الجديد.

وتشارك فتيات الإمارات في هذه النسخة من خلال سلامة الخاطري وميرة أبوحطب.

وثمن ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لأصحاب الهمم ولبطولات فزاع والتي كان لها الأثر في تطوير رياضة أصحاب الهمم في المنطقة والعالم.

وأكد أن اختيار الاتحاد الدولي للريشة الطائرة دبي وتحديداً بطولة فزاع بأن تكون مؤهلة للألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» لم يأت من فراغ، ويؤكد القيمة الحقيقية للتنظيم المتميز الذي دأبت اللجنة المنظمة على ترسيخه في كافة البطولات.