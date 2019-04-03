محترفو الجوجيتسو يستهدفون لقب «عالمية أبوظبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي التي أثبتت مكانتها بوصفها موطناً عالمياً رائداً بلا منازع لرياضة الجوجيتسو، لاستضافة النسخة الحادية عشرة من «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019»، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستنطلق فعالياتها 20 أبريل الجاري، وتستمر لمدة أسبوع، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتُعد البطولة من أكبر وأهم فعاليات الجوجيتسو، وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية للرياضة، كما تقدّم للمتنافسين الفائزين جوائز نقدية سخيّة تفوق قيمتها مليوني درهم، وستشهد مشاركة نخبة أبطال الجوجيتسو من كل أنحاء العالم. وسيكون الآلاف من الأبطال وحاملي الألقاب ونجوم الجوجيتسو الناشئين من جميع أنحاء العالم على موعدٍ مميّز مع أقوى المنافسات الحماسية خلال هذه البطولة التي تعود إلينا بمستوى فني عالٍ وغير مسبوق.

الحلم المنشود

وتستقطب البطولة رياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار وفئات الأحزمة من أكثر من 100 دولة حول العالم، أبرزها الإمارات، وروسيا، وإنجلترا، وأمريكا، والبرازيل، وهي بلدان اشتهرت بأنها الأقوى والأكثر تميزاً عالمياً في مجال الجوجيتسو، إضافة إلى عدد من الدول التي حققت نجاحات باهرة في هذه الرياضة خلال زمن قصير من بدء ممارستها مثل كازاخستان والأردن والسعودية.

ويطمح هؤلاء الرياضيون إلى الظفر بأغلى الألقاب والجوائز النقدية خلال هذه البطولة المرموقة التي يجمع الكثيرون اليوم على أنها تمثل «الحلم المنشود» بالنسبة إلى جميع متنافسي وعشاق الجوجيتسو حول العالم.

مشاركة مفتوحة

وأعلنت اللجنة المنظمة أن المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لهذا العام، مفتوحة للرياضيين من جميع الجنسيات، والذين سيخوضون سلسلة منافساتٍ على مدى أسبوعٍ كامل، تتمثل في إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ومنافسات الباراجوجيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم يوم 20 أبريل، وبطولة أبوظبي العالمية للناشئين يومي 21 و22 أبريل، وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لفئة الأساتذة يوم 23 أبريل، وسلسلة المنافسات لفئات الأحزمة من الأزرق إلى الأسود طوال أيام البطولة.

أقوى المنافسات

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: ستسهم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019، في الجمع بين نخبة المتنافسين الذين يتبارون فيما بينهم بروح وعزيمة وتصميم في تحقيق الطموحات المنشودة، وسيحظى الجمهور والمشجعون بفرصة متابعة أقوى المنافسات بين نخبة اللاعبين في العالم، ونتطلّع قدماً إلى تشجيع جميع الرياضيين في الإمارات، الذين يطمحون إلى بناء سجلٍ مستقبلي حافلٍ بالتألق والنجاح المستمر على مستوى هذه الرياضة.

تطلعات الكعبي

وبدوره، قال لاعب منتخبنا الوطني محمد خليفة مطر الكعبي (23 عاماً): تُعد «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» أكبر وأهم فعاليات الجوجيتسو وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية للرياضة، وسأبذل كل جهد ممكن من أجل الفوز وإحراز اللقب وتقديمه عربونَ محبة وتقدير إلى دولتي العزيزة وقيادنا الرشيدة وجمهورنا الكريم، وتحقيق الفوز الرائع الذي أصبو إليه خلال مسيرتي الرياضية.

وأضاف الكعبي: العاصمة أبوظبي تعد اليوم الموطن العالمي لرياضة الجوجيتسو، وأشكر الاتحاد على تنظيم هذا الحدث الضخم، وجهوده في تمكين الرياضيين الإماراتيين وتعزيز قدراتهم التنافسية الدولية، وإفساح المجال أمامهم لبلوغ آفاقٍ واعدة من النجاح على الساحة العالمية.

أفضل النتائج

يشارك اللاعب البرازيلي المعروف جواو غابرييل باتيستا دي سوزا، المصنّف الأول عالمياً بحسب الترتيب المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ليضفي المزيد من الحماس على البطولة، حيث يشتهر دي سوزا بتقنياته العالية وأسلوبه المتميز، الذي تحول إلى مدرسة حقيقية في عالم الجوجيتسو، وقال دي سوزا: تأتي مشاركتي في هذه البطولة بعد موسمٍ حافلٍ بالنتائج الإيجابية، حيث خُضت منافسات حماسية مع أقوى المتبارين طوال الموسم، وقد حددت أهدافي وتطلعاتي للمنافسات المقبلة، وأثق أن انتقاء الأساليب والخطط المناسبة سيضمن لي إحراز أفضل النتائج خلال البطولة العالمية.